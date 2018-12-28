Странный анализ мочи спас человека от тюрьмы

И хотя в бачок туалета именно для таких случаев была добавлена синяя жидкость, чтобы воду из него не набирали в стаканчик вместо мочи, после нескольких спусков вода все же становится прозрачной. То есть Дмитрий набрал в стаканчик именно воду из бачка.

«Шутки тут решил шутить?» - спросил, глядя на происходящее, патрульный полицейский Каупо и отправил Дмитрия обратно в кабинку сдавать мочу.

Дмитрий запротестовал, заявил, что больше не хочет писать. Он полчаса топтался у унитаза и в итоге вышел со стаканчиком, в котором была капелька прозрачной жидкости. В этот раз она была хотя бы немного теплой.

Сдача анализа на наличие наркотиков. ФОТО: Artur Kuus

Если человек употребил много жидкости, моча может быть и прозрачной. С людьми в наркотическом или алкогольном опьянении такое происходит часто. Поэтому медсестра решила, что этот анализ сойдет, и стаканчик отправили на судебную экспертизу.

Там выяснилось, что в пробе мочи нет ни одного признака, указывающего на наркотики.

«Но все же осталось подозрение, что мужчина манипулировал и с этой пробой»,- говорит пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

Судебный эксперт указал в документах описанные полицейскими признаки, а по частому пульсу и давлению добавил, что человек все же находится в состоянии наркотического опьянения.

Но защитника Дмитрия, присяжного адвоката Ану Вильт это не убедило.

Дмитрий и Вильт отказались от заключения договора с прокуратурой и подали ходатайство о рассмотрении спора в суде.

Суд доказательства не убедили

Как выяснилось, доказательства не убедили и судью Тартуского уездного суда, поскольку 8 ноября Дмитрия хоть и признали виновным в управлении автомобилем без прав, но не подтвердили вину в управлении в состоянии наркотического опьянения.

Это означает, что хотя прокурор потребовал приговорить подсудимого к реальному лишению свободы, Дмитрию в качестве наказания придется лишь заплатить государству 1000 евро.

Судья объяснил, что если обстоятельства не сходятся, и нет стопроцентных доказательств, нужно принимать решения в пользу обвиняемого, даже если есть подозрения.

Таким образом, на основании этого прецедента можно сказать, что для обвинительного приговора по наркотическим веществам обязательно нужно иметь положительный анализ мочи.

Суд отметил, что при быстрых анализах возможны и лжеположительные результаты, поэтому их нельзя использовать в качестве доказательства.

Поскольку в этом случае много странных обстоятельств, полицейские до сих пор подозревают, что Дмитрию просто удалось облапошить систему.

Судебная экспертиза не рассматривала, идет ли речь о моче, или, например, о воде, исследовалось лишь то, есть ли в жидкости наркотические вещества.

Так что все же могло получиться и так, что и во второй раз Дмитрий набрал в стаканчик воды и, например, слегка согрел его руками. Или разбавил мочу водой, что и повлияло на результат анализа.

Странный анализ мочи. ФОТО: Artur Kuus

Но даже если бы позже прокуратуре удалось доказать, что анализ мочи оказался чистым потому, что вместо урины во время экспертизы исследовали воду из унитаза, Дмитрий все равно был бы оправдан.

Тартуские полицейские не припомнят, чтобы прежде анализ мочи хоть когда-то опровергал результаты пробы слюны.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк признала, что определение наркотического опьянения теперь стало весьма сложным процессом, который отнимает время у всех участников.

«Была бы помощь, если бы полиция получила наркотестеры, которые считались бы доказательными, как сейчас работают алкометры»,- объяснила Вирк.