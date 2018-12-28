Странный анализ мочи спас человека от тюрьмы

Полиция подозревает, что севшему за руль в состоянии наркотического опьянения человеку удалось перехитрить стражей порядка, сдавая анализ мочи, пишет Postimees.
Как-то октябрьской ночью, около двух часов, тартуские патрульные полицейские Каупо и Михаил решили пойти посмотреть, что происходит на парковке возле точки общепита на улице Паю возле моста Туру. Дело в том, что в этом весьма укромном месте довольно часто удается обнаружить принявших на грудь водителей.
Когда полицейские завернули на парковку с нее как раз начал подозрительным образом выезжать черный BMW 530XD. Стражи порядка решили оставить этот автомобиль.
В машине было полно народу, за рулем находился местный мелкий предприниматель 39-летний Дмитрий. Каупо попросил у него документы. Дмитрий протянул права, но страж порядка тут же заметил, что с фотографии на него смотрит совсем другой человек.
Водителя пригласили в полицейский автомобиль. Дмитрий минут 15 пытался убедить, что его зовут Роман.
Сидевший все это время на заднем сидении BMW настоящий Роман не выдержал и решил сам представиться сотрудникам полиции. Одной лишь демонстрацией чужого водительского удостоверения дело не ограничилось. У Дмитрия вообще не было действующих прав, что само по себе является преступлением.
Однако общавшиеся все это время с Дмитрием полицейские поняли, что не сходится что-то еще. Задержанный говорил странно быстро и путано, его глаза дергались, он не мог удержать взгляд на ручке, которой водили перед носом, он покачивался при ходьбе, постоянно судорожно хватался за телефон, а, сидя в машине, все время забрасывал ноги на консоль и снова убирал их вниз. Но алкометр показывал ноль.
На такие случаи у полиции есть так называемые быстрые тесты, которые тут же должны показать, употреблял ли человек наркотики. Полицейские взяли у Дмитрия изо рта пробу слюны, и тест показал признаки употребления амфетамина и конопли.
Но этого недостаточно. В отличие от алкогольного опьянения и доказывающего это алкометра, в случае наркотического опьянения суду необходимы результаты анализа крови или мочи. Результат быстрого теста доказательством не считается.
Закрыли дверь в кабинке туалета
Сотрудникам полиции пришлось отвести Дмитрия для сдачи анализа мочи в психиатрическую клинику Тартуского университета на улице Рая. Порядок предусматривает, что в такой ситуации полицейские сопровождают подозреваемого до тех пор, пока проба мочи не будут получены.
Когда в итоге Дмитрий попал к врачу, прошел почти час. Доктор осмотрел его и отправил со стаканчиком в туалет.
Полицейские не таращатся на сам процесс сдачи анализа, но дверь кабинки обычно остается открытой или хотя бы полуприкрытой.
Однако Дмитрий сказал, что он стеснительный человек и попросил о приватности. Ему ее обеспечили: дверь закрылась.
Сдача анализа проходила тяжело, заняла подозрительно много времени, и было слышно, что Дмитрий зачем-то несколько раз спускал воду.
Когда он вышел из кабинки, выданный ему стаканчик был наполнен до краев прозрачной жидкостью. Медсестра взяла стаканчик в руки и поняла, что он слишком холодный, то есть в нем находилась не моча.
И хотя в бачок туалета именно для таких случаев была добавлена синяя жидкость, чтобы воду из него не набирали в стаканчик вместо мочи, после нескольких спусков вода все же становится прозрачной. То есть Дмитрий набрал в стаканчик именно воду из бачка.
«Шутки тут решил шутить?» - спросил, глядя на происходящее, патрульный полицейский Каупо и отправил Дмитрия обратно в кабинку сдавать мочу.
Дмитрий запротестовал, заявил, что больше не хочет писать. Он полчаса топтался у унитаза и в итоге вышел со стаканчиком, в котором была капелька прозрачной жидкости. В этот раз она была хотя бы немного теплой.
Если человек употребил много жидкости, моча может быть и прозрачной. С людьми в наркотическом или алкогольном опьянении такое происходит часто. Поэтому медсестра решила, что этот анализ сойдет, и стаканчик отправили на судебную экспертизу.
Там выяснилось, что в пробе мочи нет ни одного признака, указывающего на наркотики.
«Но все же осталось подозрение, что мужчина манипулировал и с этой пробой»,- говорит пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.
Судебный эксперт указал в документах описанные полицейскими признаки, а по частому пульсу и давлению добавил, что человек все же находится в состоянии наркотического опьянения.
Но защитника Дмитрия, присяжного адвоката Ану Вильт это не убедило.
Дмитрий и Вильт отказались от заключения договора с прокуратурой и подали ходатайство о рассмотрении спора в суде.
Суд доказательства не убедили
Как выяснилось, доказательства не убедили и судью Тартуского уездного суда, поскольку 8 ноября Дмитрия хоть и признали виновным в управлении автомобилем без прав, но не подтвердили вину в управлении в состоянии наркотического опьянения.
Это означает, что хотя прокурор потребовал приговорить подсудимого к реальному лишению свободы, Дмитрию в качестве наказания придется лишь заплатить государству 1000 евро.
Судья объяснил, что если обстоятельства не сходятся, и нет стопроцентных доказательств, нужно принимать решения в пользу обвиняемого, даже если есть подозрения.
Таким образом, на основании этого прецедента можно сказать, что для обвинительного приговора по наркотическим веществам обязательно нужно иметь положительный анализ мочи.
Суд отметил, что при быстрых анализах возможны и лжеположительные результаты, поэтому их нельзя использовать в качестве доказательства.
Поскольку в этом случае много странных обстоятельств, полицейские до сих пор подозревают, что Дмитрию просто удалось облапошить систему.
Судебная экспертиза не рассматривала, идет ли речь о моче, или, например, о воде, исследовалось лишь то, есть ли в жидкости наркотические вещества.
Так что все же могло получиться и так, что и во второй раз Дмитрий набрал в стаканчик воды и, например, слегка согрел его руками. Или разбавил мочу водой, что и повлияло на результат анализа.
Но даже если бы позже прокуратуре удалось доказать, что анализ мочи оказался чистым потому, что вместо урины во время экспертизы исследовали воду из унитаза, Дмитрий все равно был бы оправдан.
Тартуские полицейские не припомнят, чтобы прежде анализ мочи хоть когда-то опровергал результаты пробы слюны.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк признала, что определение наркотического опьянения теперь стало весьма сложным процессом, который отнимает время у всех участников.
«Была бы помощь, если бы полиция получила наркотестеры, которые считались бы доказательными, как сейчас работают алкометры»,- объяснила Вирк.
Эстонские ученые сейчас как раз и занимаются разработкой таких наркотестеров.