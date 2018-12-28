Купите мызу, отдают недорого!

В продаже - главное здание мызы в Рахумяэ, на берегу речки Выханду. Объект недвижимости состоит из двух кадастровых единиц. Один участок земли площадью 20 807 м2 не застроен, это был и есть мызный парк. На втором участке 13 096 м2 и находится, собственно, главное здание мызы.

ФОТО: KV.EE

Участки граничат с берегами реки Выханду и расположены на северной части образованного изогнутым рукавом реки полуострова.

Здание мызы построено в XIX веке, а в начале XX появилась и пристройка к нему. Вплоть до 1940-го года здесь находился машинно-коннопрокатный пункт, а после войны - машинно-тракторная станция, еще позже зданием пользовались рабочие Тартуского опытного ремонтного завода. Начиная с 2000 года в части здания есть жилое помещение в виде одной квартиры.

ФОТО: KV.EE

Снаружи состояние здания удовлетворительное и требующее ремонта. Часть внутренних помещений в хорошем состоянии, остальные требуют большего или меньшего ремонта.

Для ремонта крыши и фасада имеются входящие в цену недвижимости черепица и пиломатериалы.

Мыза находится в лесопарке. Также можно приобрести участок земли со стоящей на нем баней.

ФОТО: KV.EE