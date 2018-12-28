Вопрос читателя: почему сааремааская курица вовсе не с Сааремаа?

"Купил в магазине сааремааскую курицу для запекания. Когда уже был дома, выяснилось, что несмотря на то, что на упаковке крупными буквами написано, что курица с Сааремаа, оказалось, что она из Латвии. Почему сааремааская мясная промышленность так обманывает клиентов?" - пишет читатель Tarbija.
Отвечает менеджер по маркетингу Saaremaa Lihatööstus Сирет Ляэетс:
"Приятно осознавать, что люди все больше читают то, что написано на упаковке, но в данном случае с клиентом, который считает, что Saaremaa Lihatööstus обманывает клиентов, мы не согласны. Напротив, на этикетке мы четко указали происхождение продукта и то, что являемся его ретейлерами.
Saaremaa Lihatööstus начал продавать охлажденне расфасованное бройлерное мясо в марте 2017. Когда мы появились на рынке с этим мясом, мы сообщили клиентам, что нашли партнера, который занимается производством под нашим торговым знаком. Мы хотели, чтобы куриц выращивали без антибиотиков и чтобы производитель соответствовал требованиям, которые мы предъявляем к качеству.
У нас есть куриный цех, но для того, чтобы им пользоваться, требуются большие инвестиции, поэтому сейчас он стоит пустой. Решили сначала выяснить, есть ли вообще в Эстонии рынок для этой продукции. Если продукт примут хорошо, мы сможем заниматься планами дальнейшего инвестирования".