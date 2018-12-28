До и после: смотрите, как эстонский хирург вылечил поврежденную пиявками ногу
В ноябре было много разговоров о пациенте сосудистого хирурга Вероники Пальмисте, который по собственному решению попробовал альтернативное лечение пиявками. Теперь доктор может показать результат того, что обычная медицина в состоянии сделать всего за три недели, пишет Postimees.
«Мое терпение заканчивается, когда альтернативщики наносят вред коже и причиняют незаживающие раны, которые могут привести к ампутации конечности»,- написала Пальмисте в ноябре и подчеркнула, что использование пиявок не улучшает кровоснабжение и не лечит варикозное расширение вен.
«Я подумала, что в конце года сообщу одну позитивную новость о том, чего традиционная медицина может добиться даже тогда, когда до нее над болезнью потрудились альтернативными методами. Речь идет об одном и том же пациенте, у которого закупорка артерий на ноге в критической ишемической форме – в действительности, это начало гангрены. Первая фотография была сделана до шунтирования артерий, вторая – три недели спустя. Как видно, при улучшении кровоснабжения появляется позитивный эффект для заживления ран – раны стали меньше и они поверхностные. И что самое главное, нога больше не болит!»- написала Пальмисте сегодня в социальных сетях.
До того, как попробовать на себе альтернативное лечение, хирург советует проконсультироваться со своим семейным врачом или медсестрой: «И то, что соседу какой-то конкретный метод принес очень хороший эффект, не является адекватной причиной, чтобы попробовать какой-то новый метод на себе».