До и после: смотрите, как эстонский хирург вылечил поврежденную пиявками ногу

«Я подумала, что в конце года сообщу одну позитивную новость о том, чего традиционная медицина может добиться даже тогда, когда до нее над болезнью потрудились альтернативными методами. Речь идет об одном и том же пациенте, у которого закупорка артерий на ноге в критической ишемической форме – в действительности, это начало гангрены. Первая фотография была сделана до шунтирования артерий, вторая – три недели спустя. Как видно, при улучшении кровоснабжения появляется позитивный эффект для заживления ран – раны стали меньше и они поверхностные. И что самое главное, нога больше не болит!»- написала Пальмисте сегодня в социальных сетях.