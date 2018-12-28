Видео: вратарь забил самый комичный автогол года

Перуккини принялся финтить и потерял чувство координации, наступил на мяч и снаряд пересек линию ворот. Соперник "Асколи", "Палермо", после этого момента открыл счет в матче, а во второ тайме упрочил преимущество, забив два мяча, и победил 3:0.

«Что я могу сказать по поводу ошибки вратаря? Ему сейчас очень тяжело, – заявил в послематчевом интервью тренер «Асколи» Винченцо Виварини. – Ему надо показать свою упертость и спортивную злость, чтобы пережить такую неудачу. Я сказал ему готовиться к следующей игре».