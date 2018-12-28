Видео: вратарь забил самый комичный автогол года

Во втором по силе дивизионе итальянского футбольного чемпионата, Серии В, вратарь "Асколи" Филиппо Перуккини забил один из самых смешных автоголов уходящего года.
Перуккини принялся финтить и потерял чувство координации, наступил на мяч и снаряд пересек линию ворот. Соперник "Асколи", "Палермо", после этого момента открыл счет в матче, а во второ тайме упрочил преимущество, забив два мяча, и победил 3:0.
«Что я могу сказать по поводу ошибки вратаря? Ему сейчас очень тяжело, – заявил в послематчевом интервью тренер «Асколи» Винченцо Виварини. – Ему надо показать свою упертость и спортивную злость, чтобы пережить такую неудачу. Я сказал ему готовиться к следующей игре».
27-летний Перуккини – воспитанник «Милана». Прошлый сезон он провел в аренде из «Болоньи» в «Лечче» (серия С). При подписании контракта с «Асколи» этим летом он сказал: «Я люблю смотреть видеонарезки в ютубе, подмечать для себя, как двигаются вратари в топ-чемпионатах. В современном футболе важно не только хорошо играть на линии ворот, но и на выходе, играть ногами, помогать обороне», передает sports.ru.