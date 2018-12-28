Юри Ратас отдыхает: кто исполняет обязанности премьер-министра?

Юри Ратас будет в отпуске с 28 декабря до 4 января. До 31 декабря премьер-министра будет замещать министр культуры Индрек Саар. В первый день нового года и Индрек Саар уходит в отпуск, поэтому обязанности премьер-министра четыре дня будет исполнять министр юстиции Урмас Рейнсалу.