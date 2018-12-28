Юри Ратас отдыхает: кто исполняет обязанности премьер-министра?

Юри Ратас будет в отпуске с 28 декабря до 4 января. До 31 декабря премьер-министра будет замещать министр культуры Индрек Саар. В первый день нового года и Индрек Саар уходит в отпуск, поэтому обязанности премьер-министра четыре дня будет исполнять министр юстиции Урмас Рейнсалу.
В отсутствие премьер-министра его замещают министры в следующем порядке:
1) министр культуры Индрек Саар;
2) министр юстиции Урмас Рейнсалу;
3) министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон;
4) министр иностранных дел Свен Миксер;
5) министр обороны Юри Луйк;
6) министр образования и науки Майлис Репс.
Если все вышеперечисленные министры не могут заменить премьер-министра, его обязанности выполняет самый старший из присутствующих министров.
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