Пт, 28.12.2018
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Юри Ратас отдыхает: кто исполняет обязанности премьер-министра?

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Юри Ратас.

ФОТО: Konstantin Sednev

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас ушел в отпуск, сообщает Postimees.

Юри Ратас будет в отпуске с 28 декабря до 4 января. До 31 декабря премьер-министра будет замещать министр культуры Индрек Саар. В первый день нового года и Индрек Саар уходит в отпуск, поэтому обязанности премьер-министра четыре дня будет исполнять министр юстиции Урмас Рейнсалу.

В отсутствие премьер-министра его замещают министры в следующем порядке:

1) министр культуры Индрек Саар;

2) министр юстиции Урмас Рейнсалу;

3) министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон;

4) министр иностранных дел Свен Миксер;

5) министр обороны Юри Луйк;

6) министр образования и науки Майлис Репс.

Если все вышеперечисленные министры не могут заменить премьер-министра, его обязанности выполняет самый старший из присутствующих министров.

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