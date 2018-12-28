Сотни дорогих квартир в Москве никому не нужны

Более шестисот элитных квартир, сдаваемых внаем в Москве, находятся в мертвой зоне: они в принципе не рассматриваются съемщиками из-за чрезмерно завышенных цен. Об этом говорится в материалах агентства Penny Lane Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По подсчетам аналитиков, всего в 2018-м на московском рынке элитного жилья сдавалось внаем порядка трех тысяч квартир. Существенная доля объектов — около 20 процентов — признаны абсолютно невостребованными из-за неадекватных цен.
В целом дорогие съемные квартиры в Москве по итогам текущего года стали еще дороже, констатируют риелторы: если в период с 2014-го по 2016-й включительно средняя ставка в элитном сегменте держалась на уровне 150-200 тысяч рублей в месяц, то в 2018-м она достигла 250 тысяч рублей в месяц.
«Подтверждается этот тренд и другими показателем: максимальный платеж за квартиру в месяц в этом году составил 1,6 миллиона рублей — и это не единичный случай», — отмечается в предоставленных материалах.
Ранее в декабре сообщалось, что самая дорогая квартира в Москве, сдаваемая внаем на короткий срок, обойдется нанимателю в 180 тысяч рублей в сутки. По такой цене предлагаются трехкомнатные апартаменты в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити».