Симсон: 2018 год был насыщенным и успешным

В июле на уездных автобусных линиях заработал бесплатный общественный транспорт, что, по мнению министра, является первым за многие годы значительным шагом в сфере региональной политики. Бесплатные автобусы повысили популярность общественного транспорта и в среднем увеличили число автобусных рейсов на треть по сравнению с предыдущим годом, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.

В этом году государство вывело на биржу акции Tallinna Sadam. Целью было предложить людям и пенсионным фондам Эстонии возможность инвестировать в развитие успешно действующего предприятия. В общей сложности акции купило около 14 000 розничных инвесторов — по мнению министра, эти результаты внушают удовлетворение.

В этом году был инициирован законопроект, направленный на то, чтобы в будущем перевести грузовые суда под эстонский флаг. По плану, будут созданы благоприятная налоговая система и регистры, которые позволят вернуть суда эстонских судовладельцев и тем самым дополнительно стимулировать эстонскую экономику.

К остижениям Симсон также отнесла подготовку к восстановлению железнодорожного перегона Рийзипере-Турба. Это первый этап работ, необходимый для того, чтобы в будущем можно было в полном объеме построить железную дорогу Таллинн - Хаапсалу.

Правительство также одобрило программу обслуживания государственных шоссе, предусматривающую увеличение инвестиций в дороги на 113 млн евро. Продолжается завершение крупных проектов дорожного строительства вроде шоссе Таллинн - Пярну и Таллинн - Тарту.

Для повышения международной конкурентоспособности энергоемких предприятий и поощрения инвестиций была понижена ставка акциза на электричество и введена льгота на газовый акциз для крупных потребителей. Вступающая в силу в 2019 году льгота, по словам министра, позволит привлечь в Эстонию новые производства, которые создадут новые рабочие места, в конечном счете продукция и услуги тем самым также станут более доступными для конечного потребителя.

По словам Симсон, больше внимания уделялось также улучшению транспортных возможностей на периферии. В этом году прошли работы по углублению фарватера Рукки, которые будут проводиться и в дальнейшем. В 2019 году начнется также реконструкция Пярнуского аэропорта.