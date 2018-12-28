Смотрим фото и видео: как сделать ваш дом невидимым
28 декабря 2018, 13:30
На северном побережье Дании хорошо устроился в дюнах маленький домик, который абсолютно сливается с окружающим его пейзажем, пишет Kodustiil.
Дом покрыт крышей из дерна. Именно она и маскирует строение, но для датчан подобный прием не новость: трава растет на крышах скандинавских домов более тысячи лет.
Второй отличительной чертой дома являются огромные окна, благодаря которым можно любоваться окружающим пейзажем, не выходя из дома.
Площадь строения невелика – всего 40 м2, но благодаря открытой планировке жилище получилось светлым и оригинальным.
А теперь вместе посмотрим видео!