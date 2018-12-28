Пт, 28.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

Смотрим фото и видео: как сделать ваш дом невидимым

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ФОТО: Ekraanitõmmis videost

На северном побережье Дании хорошо устроился в дюнах маленький домик, который абсолютно сливается с окружающим его пейзажем, пишет Kodustiil

Дом покрыт крышей из дерна. Именно она и маскирует строение, но для датчан подобный прием не новость: трава растет на крышах скандинавских домов более тысячи лет.  

Второй отличительной чертой дома являются огромные окна, благодаря которым можно  любоваться окружающим пейзажем, не выходя из дома.

ФОТО: Ekraanitõmmis videost

ФОТО: Ekraanitõmmis videost

Площадь строения невелика – всего 40 м2, но благодаря открытой планировке жилище получилось светлым и оригинальным.  
 

ФОТО: Ekraanitõmmis videost

ФОТО: Ekraanitõmmis videost

А теперь вместе посмотрим видео!

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