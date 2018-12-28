Спасатели провалились под лед на реке Пярну

В четверг измерявшие толщину льда на реке Пярну спасатели провалились под лед, им потребовалась помощь коллег, пишет Pärnu Postimees.
Вчера, 27 декабря, около 10:00 в центр тревоги сообщили, что в Пярну у ближайшего к центру города берега на реке под лед провалились люди.
По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, спасатели проводили замеры толщины льда на реке Пярну. «Лед на реке Пярну явно пока еще недостаточно прочный, поскольку спасатели провалились под лед и упали в воду, - пояснила она. - Никто не подвергся опасности, поскольку двое спасателей, проводивших замеры, пользовались спасательным снаряжением».
На многих участках реки Пярну лед покрыт водой, трещит и пружинит. По данным проведенных в четверг замеров, в центре города у левого берега реки толщина льда достигает всего трех-пяти сантиметров.