Спасатели провалились под лед на реке Пярну

Вчера, 27 декабря, около 10:00 в центр тревоги сообщили, что в Пярну у ближайшего к центру города берега на реке под лед провалились люди.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, спасатели проводили замеры толщины льда на реке Пярну. «Лед на реке Пярну явно пока еще недостаточно прочный, поскольку спасатели провалились под лед и упали в воду, - пояснила она. - Никто не подвергся опасности, поскольку двое спасателей, проводивших замеры, пользовались спасательным снаряжением».