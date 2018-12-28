Дубровник и Будапешт названы лучшими туристическими направлениями 2019 года

Хорватский курорт Дубровник удостоен премии Travelers’ Choice Destinations Awards, которую ежегодно присуждает популярный туристический журнал AFAR. Город получил наибольшее количество голосов в категории «культурный туризм». Как отмечает издание, прогулки по Дубровнику позволяют глубже узнать историю и культуру Хорватии. Особого внимания заслуживает Старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет turizm.ru. Здесь взору туристов предстают вековые церкви в стиле барокко, готические дворцы и стены средневековых крепостей.

Еще одним обладателем премии стал Будапешт. Столица Венгрии названа лучшим европейским городом для путешествий. За последние несколько лет Будапешт привлек больше путешественников, чем когда-либо прежде. Туристам нравится готическая архитектура, неоклассические купола зданий и элегантные термальные ванны, некоторым из которых уже более 400 лет.

Отметили американские читатели и французский Бордо. Этот регион стал лидером по части винного туризма. Путешествие по маршрутам Бордо гарантирует не только знакомство с винными традициями Франции, но и отличные впечатления от местных пейзажей: рек, зеленых холмов и, конечно же, виноградников. Любителям вина также рекомендуют посетить интерактивный музей Cité du Vin с 20 экспонатами, рассказывающими об историческом значении напитка, современных лидерах виноделия и о том, как вино возбуждает все пять чувств человека.