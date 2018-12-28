Скончался легендарный российский и советский хоккеист

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира известен тем, что забросил первую шайбу в Суперсерии-1972. Также Зимин дважды выигрывал Олимпиаду и был одним из главных действующих лиц в волшебном "Спартаке", вырывавшем чемпионство у ЦСКА.

Незаменимый игрок в "золотом" составе "Спартака", который во второй половине 60-х годов прошлого века дважды становился лучшей команды страны. Он навсегда остался в народной памяти благодаря голу в ворота ЦСКА в решающем матче чемпионата страны 1969 года, а также шайбе, ставшей для сборной СССР первой в знаменитой Суперсерии с канадскими профессионалами. Он умел в этой Игре всё. Маэстро хоккея. Нам очень горько и больно, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.