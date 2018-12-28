Пт, 28.12.2018
Взгляды людей, считающих себя эстонскими националистами, могут быть диаметрально противоположными. Давид Всевиов

Россия отгородила Крым от Украины забором

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Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX

Российские власти завершили строительство пограничного заграждения на севере аннексированного Крыма. Возведенные на Перекопском перешейке инженерно-технические сооружения протяженностью более 60 километров оснащены сотнями датчиков различных типов действия, говорится в сообщении погрануправления ФСБ по Крыму, распространенном в пятницу, 28 декабря, передает DW.

Российские власти объясняют необходимость пограничного забора в Крыму отражением таких угроз, как проникновение украинских диверсионных групп, организация контрабанды оружия, боеприпасов, наркотиков, ГСМ, табачной и алкогольной продукции. Планирование заграждения началось в 2015 году, строительство - в 2017-м. На сайте госзакупок сообщалось, что на его возведение планируется потратить 212 миллионов рублей.

Когда было объявлено о начале строительства забора, Украина осудила планы Москвы. Украинский МИД в октябре 2017 года выступил с заявлением, в котором говорится, что реализация намерений РФ, касающихся строительства стены между материковой частью Украины и временно оккупированной территорией АР Крым, станет очередным доказательством направленности Москвы на дальнейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Подобные действия являются свидетельством того, что Россия полностью игнорирует неприемлемость оккупации Крымского полуострова, подрывая основы международного права и безопасности, заявили в Киеве.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Подавляющее большинство стран мира не признают полуостров частью РФ.

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