Россия отгородила Крым от Украины забором

Российские власти завершили строительство пограничного заграждения на севере аннексированного Крыма. Возведенные на Перекопском перешейке инженерно-технические сооружения протяженностью более 60 километров оснащены сотнями датчиков различных типов действия, говорится в сообщении погрануправления ФСБ по Крыму, распространенном в пятницу, 28 декабря, передает DW.
Российские власти объясняют необходимость пограничного забора в Крыму отражением таких угроз, как проникновение украинских диверсионных групп, организация контрабанды оружия, боеприпасов, наркотиков, ГСМ, табачной и алкогольной продукции. Планирование заграждения началось в 2015 году, строительство - в 2017-м. На сайте госзакупок сообщалось, что на его возведение планируется потратить 212 миллионов рублей.
Когда было объявлено о начале строительства забора, Украина осудила планы Москвы. Украинский МИД в октябре 2017 года выступил с заявлением, в котором говорится, что реализация намерений РФ, касающихся строительства стены между материковой частью Украины и временно оккупированной территорией АР Крым, станет очередным доказательством направленности Москвы на дальнейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Подобные действия являются свидетельством того, что Россия полностью игнорирует неприемлемость оккупации Крымского полуострова, подрывая основы международного права и безопасности, заявили в Киеве.
Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Подавляющее большинство стран мира не признают полуостров частью РФ.
В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной https://t.co/dkkMfqvAmL pic.twitter.com/1m8hpSR0pY— РИА Новости (@rianru) 28 декабря 2018 г.