Пользователи тайно взломанного приложения потеряли сотни тысяч долларов

Пользователей вынуждали загрузить вредоносное обновление, размещенное на GitHub. После получения кодов двухфакторной аутентификации преступники переводили все средства на свои счета.

Атакующие добавили десятки вредоносных серверов в сеть электронных кошельков. При любой транзакции они выдавали жертвам сообщение об ошибке и ссылку на «обновление».

Преступники совершили ряд успешных нападений за несколько дней. Сейчас администраторы GitHub заблокировали репозиторий хакеров, где они размещали фальшивое обновление.

Однако сотрудники Electrum уверены, что атаки повторятся, как только злоумышленники вновь загрузят свое ПО в сеть. Уязвимость электронных кошельков, которой пользуются хакеры, до сих пор не устранена.