Таллиннский пастор распространял ксенофобию на рождественском богослужении

«Одна чужая власть знакома нам из недавнего прошлого. Противно говорить, но это спасло нас от ситуации, в которой западная Европа находится сегодня. И для наших детей значительно безопаснее дружелюбный и хорошо знакомый Дед Мороз с длинной белой бородой, чем чужак с черной бородой и бегающими глазками, чье поведение непредсказуемо»,- сказал Трейблут во время службы, что, по словам некоторых, общавшихся с Postimees очевидцев, вызвало у них недоумение.

Тойво Трейблут объяснил изданию, что его целью было сказать во время церковной службы, что он не хочет сюда террористов: «Я сказал это потому, что в Европе все очень политкорректные и уже начали называть Рождество зимними праздниками, чтобы не злить тамошних деятелей». На вопрос, считает ли пастор террористами всех людей с черными бородам и бегающими глазками, он ответил, что не всех: «Но можно сказать так, что не все мусульмане террористы, но все чаще получается так, что все террористы – мусульмане».

Помощник пастора прихода отметил, что эстонцы – вытерпевший многое народ, поэтому это терпение однажды может закончиться. «Почему они не могут жить в странах своего региона»,- спросил Трейблут о мусульманах и добавил, что богатая Саудовская Аравия могла бы принять их к себе. О том, что мусульманская страна Турция приняла больше беженцев, чем какое-то европейское государство, Трейблут думает, что они все равно приезжают сюда и из Турции.

Пастор объяснил, что слышал от многих ездивших в Швецию друзей, что белый человек там не везде рискнет показаться по вечерам, и провел параллель с русскими Эстонии: «У нас тут да, с этими русскоязычными более-менее, но их здесь все же как-то слишком много. Но они все же христиане».

В целом пастор сказал, что в церкви ждут всех, но он опасается за будущее Эстонии. Решение, по его оценке, предлагает партия EKRE.

Помощник пастора прихода с ноября

Тойво Трейблут стал помощником пастора Ныммеского прихода Раху с начала ноября, когда его рукоположили в священники. Главным пастором прихода является Ове Сандер, который во время рождества находился в США с местными эстонцами, а потому не мог сам провести рождественское богослужение в Ныммеской церкви.