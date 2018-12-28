Наплыв туристов принес Нарвскому музею дополнительные 100 000 евро

«Первое, что нам помогло, было „возвращение“ Нарвы на карту Эстонии. По моей оценке, все те люди в Нарве, которые от этого загорелись и работали во имя этого, собрали, так сказать, сливки. Например, та же серия представлений „кремлевских соловьев“, огромное число людей их посетило», - сказал и.о. директора Нарвского музея Иво Пости, добавив, что из них 12 процентов пришли и в музей, а их целью было 10 процентов.