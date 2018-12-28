Наплыв туристов принес Нарвскому музею дополнительные 100 000 евро

Нарвский музей, который начал 2018 год с дефицитным бюджетом, по итогам года заработал прибыль в размере 40 000 евро, в основном благодаря дополнительным доходам в размере 100 000 евро от продажи билетов туристам, сообщает Rus.ERR.
«Первое, что нам помогло, было „возвращение“ Нарвы на карту Эстонии. По моей оценке, все те люди в Нарве, которые от этого загорелись и работали во имя этого, собрали, так сказать, сливки. Например, та же серия представлений „кремлевских соловьев“, огромное число людей их посетило», - сказал и.о. директора Нарвского музея Иво Пости, добавив, что из них 12 процентов пришли и в музей, а их целью было 10 процентов.
Улучшению ситуации в музее способствовало и разрешение конфликта с городскими властями по поводу того, кто должен возглавить учреждение: из-за этого нарвские власти выплатили в начале года музею лишь 100 000 евро, а остальные 300 000 учреждение получило летом, когда после нескольких неудачных конкурсов конфликт замяли, согласившись с тем, что исполнять обязанности главы музея продолжит Иво Пости.