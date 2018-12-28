Урмас Паэт призвал Отепя расторгнуть договор о туризме с Чечней

«Это весьма сомнительное соглашение за два дня до рождественских праздников волостная управа Отепя подписала с чеченским режимом Кадырова, известным грубыми нарушениями прав человека. Между тем волостная управа Отепя в этом соглашении обязуется уважать правовой порядок в Чеченском регионе России, известном своими репрессиями и нарушениями прав человека», — отметил Паэт, который в первый раз высказался критически об этом договоре еще до праздников.

«Сравнительно большая независимость местных самоуправлений Эстонии все же не должна способствовать таким международным соглашениям, которые подрывают авторитет Эстонии и протягивают руку дружбы режимам, нарушающим права человека. Я призываю волостное собрание Отепя аннулировать это соглашение, поскольку оно прямо противоречит принципу уважения демократических ценностей и прав человека, которых придерживается Эстония, оно не соответствует нашей позиции в международном сотрудничестве и нашей доли ответственности», - подчеркнул Паэт.

Урмас Паэт призвал также Министерство иностранных дел высказать свое мнение по поводу этого соглашения.

Волостной старейшина Отепя Кайдо Тамберг и министр туризма Чечни Муслим Байтазиев 19 декабря подписали декларацию о сотрудничестве, в соответствии с которой Отепя и столица Чечни Грозный будут взаимно развивать туризм.

«Осенью я смог нанести короткий визит в Чечню — это безопасная и гостеприимная страна с огромным природным и культурным наследием. Я уверен, что наши соотечественники вскоре найдут дорогу в сердце Кавказа. Сегодня с ответным визитом у нас в гостях находится министр туризма Чечни господин Байтазиев, вместе с которым мы откроем в Отепя пункт информации о Чечне», — передал пресс-секретарь слова Тамберга.

В соответствии с соглашением два города откроют друг для друга ворота к своей туристической информации — в центре туристической информации Отепя откроется посвященный Чечне инфостенд, а в столице Чечни Грозном откроется инфостенд об Отепя и Эстонии. В новом инфопункте будут доступны печатные материалы на русском, английском и эстонском языках, рассказывающие о Чечне для туристов.

Открытие инфостенда об Отепя и Эстонии в Грозном намечено на март или апрель следующего года, когда представителей турфирм ожидают с рекламной поездкой в Чечне.

«На Кавказе проживает 15 млн человек. Это регион с растущей покупательной способностью, где наша туристическая информация обязательно должна быть представлена. Мы рассчитываем вскоре увидеть здесь приехавших оттуда лыжников и простых туристов», — добавил Тамберг.