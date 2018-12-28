Гройсман: санкции Киева не должны коснуться работающих на Украине обычных россиян

"Санкции налагаются на конкретных субъектов, имеющих те или иные признаки взаимодействия с российским режимом. И поэтому, если человек с российским паспортом, но работает в Украине, и нет никаких взаимоотношений с российским государством, и платит здесь налоги, я не думаю, что такой человек может быть в зоне риска", - сказал Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".