Зачем маклер выгоняет хозяина из дома на время показа квартиры?

Продавая дом или квартиру, люди часто начинают вести себя слишком эмоционально. Рынок недвижимости, однако, беспощаден. Да, случается так, что стоящие внимания жилые площади продаются быстрее, чем горячие пирожки. Однако при наличии интереса со стороны покупателя и начале переговоров, идти на уступки чаще приходится продавцу, а не наоборот.

Если удастся договориться с заинтересованной стороной, то продажа идет быстрее, отмечает realtor.com.

Более того, в момент просмотра вашего объекта стоит доверить эту работу маклеру, а самому вообще в это время уйти. В присутствии владельцев потенциальные покупатели могут почувствовать себя некомфортно и отложить свое решение о покупке.