Пропавший мужчина найден мертвым: в последние мгновения жизни он пытался спросить дорогу у местных

Руководитель поисков, участковый Мати Сейре сказал, что Эрнеста нашел один лесоруб в волости Ярва в лесном массиве Пяданику. «Он отправился на тракторе в лес, чтобы сделать заготовки к весне, и на одной маленькой лесной дорожке он обнаружил пропавшего», - рассказывает Сейре.

Сначала лесоруб увидел автомобиль пропавшего. Автомобиль застрял на дороге. Возле него, под снегом, был и пропавший.

Видимо, в последние мгновения жизни Эрнест спрашивал у местных дорогу. Мати Сейре объяснил, что во время поисков они получили информацию, что пропавший спрашивал у нескольких владельцев домохозяйств дорогу. «У него были проблемы со здоровьем, он не говорил на нашем языке и не мог понять по окрестностям, где находится», - говорит Сейре. «Так он ездил по местам, где рано или поздно застрял бы на машине. Пропавший спрашивал дорогу на заправку, обходясь словом "дизель". Видимо, у него заканчивалось топливо в машине».

Тело Эрнеста нашли в четверг около 18:30 вечера. Он пропал 9 ноября.

На теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Точная причина смерти будет выяснена в ходе вскрытия.