Пропавший мужчина найден мертвым: в последние мгновения жизни он пытался спросить дорогу у местных

В середине ноября поступило сообщение о 70-летнем Эрнесте, который покинул свой дом в волости Ярва и не вернулся. В четверг он был найден мертвым, сообщает Järva Teataja.
Руководитель поисков, участковый Мати Сейре сказал, что Эрнеста нашел один лесоруб в волости Ярва в лесном массиве Пяданику. «Он отправился на тракторе в лес, чтобы сделать заготовки к весне, и на одной маленькой лесной дорожке он обнаружил пропавшего», - рассказывает Сейре.
Сначала лесоруб увидел автомобиль пропавшего. Автомобиль застрял на дороге. Возле него, под снегом, был и пропавший.
Видимо, в последние мгновения жизни Эрнест спрашивал у местных дорогу. Мати Сейре объяснил, что во время поисков они получили информацию, что пропавший спрашивал у нескольких владельцев домохозяйств дорогу. «У него были проблемы со здоровьем, он не говорил на нашем языке и не мог понять по окрестностям, где находится», - говорит Сейре. «Так он ездил по местам, где рано или поздно застрял бы на машине. Пропавший спрашивал дорогу на заправку, обходясь словом "дизель". Видимо, у него заканчивалось топливо в машине».
Тело Эрнеста нашли в четверг около 18:30 вечера. Он пропал 9 ноября.
На теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Точная причина смерти будет выяснена в ходе вскрытия.
Эрнест уехал из дома на черном внедорожнике Volvo XC90 и не взял с собой мобильный телефон. У Эрнеста были проблемы с памятью и он не взял с собой необходимые ему лекарства. Эрнест говорил на немецком и французском языках, но немного понимал эстонский и английский языки.