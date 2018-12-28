Работники министерств не обязаны ходить в контору перед праздниками

«Отдаленная работа применяется в Министерстве финансов, как часть повседневного трудового распорядка, при этом люди могут воспользоваться как центром отдаленной работы министерства, так и возможностью поработать из дома»,- прокомментировала трудовой распорядок Министерства финансов руководитель отдела по связям с общественностью Иви Хелдна. По ее словам, таким образом, эти дни в министерстве рабочие, во время которых отдаленная работа не считается каким-то исключением.

И в министерствах иностранных дел и юстиции допускается возможность отдаленной работы и в другое время, в случае если есть договоренность с непосредственным начальством. В Министерстве культуры работа из дома разрешена только при необходимости.

«У нас домашняя контора абсолютно допустима, но с учетом того, что и в конторе из каждого отдела должен кто-то находиться»,- прокомментировала ситуацию 27,28 и 31 декабря в Министерстве экономики Лаура Лаастер.

«По договоренности с руководством это можно делать в некоторых случаях, но, конечно, во всех структурных единицах министерства в эти дни работники и физически находятся в конторе»,- сказал представитель Министерства образования и науки Тарму Курм.

В министерствах сельской жизни, обороны, социальных дел и окружающей среды по договоренности с начальством в предновогодние дни разрешено работать из домашней конторы. «Если характер работы и рабочие задачи это позволяют. Работа должна быть сделана, а работник доступен по телефону, электронной почте и Skype», - уточнила руководитель отдела кадров Министерства окружающей среды Элина Сиймон.