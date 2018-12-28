Наиболее зримо, по мнению «Ведомостей», эти изменения проявились на выборах: россияне вдруг поверили, что могут на что-то повлиять, просто голосуя так, как считают нужным. И дело даже не в том, что в четырех регионах проиграли ставленники Кремля, а в том - кому они проиграли: не раскрученным оппозиционерам, а малоизвестным политикам, которых сами же губернаторы подобрали себе на роль сугубо технических кандидатов.

Конечно, пишет газета, не обошлось без элемента подражания: не известно, был бы результат тем же, если бы второй тур в Приморье не прошел раньше, чем в трех других регионах. Но жители Хабаровского края и Владимирской области посмотрели, как приморцы голосуют за коммуниста Андрея Ищенко, спросили себя: «А что, так было можно?» - и через неделю обеспечили своим губернаторам такие разгромные поражения, что фальсификации по приморскому образцу помочь уже не смогли.

И хотя главным поводом для резкого роста общего недовольства властью стало объявление о повышении пенсионного возраста, эффект от смены базовых предвыборных установок граждан может оказаться куда более долгосрочным, считает газета.

Другой заметный разлом произошел по линии «власть - общество». И главным раздражителем стала все та же пенсионная реформа, в которой самым оскорбительным для людей было даже не ее содержание, а форма принятия решения: россиян в июне просто поставили перед фактом.

Год также выдался суперурожайным на скандальные выступления чиновников, наглядно демонстрировавшие глубину пропасти между властью и народом, - от рекомендаций гражданам для экономии питаться «макарошками» до заявлений, что «государство вам ничего не должно». Тут, правда, оговаривается газета, нельзя исключать известный «эффект маршрутки»: примерно в том же духе чиновники не раз высказывались и раньше, но в 2018 году на общем негативном информационном фоне эти выступления привлекли гораздо больше внимания.

Наконец, еще одна трещина, похоже, прошла по самой власти, отмечают «Ведомости»: «Самым заметным фактором, повлиявшим на отношения федеральной и региональных элит, опять-таки стала пенсионная проблема: решение о реформе приняло высшее руководство страны, а проводить ее в жизнь, разъяснять народу и нарываться на ответные грубости пришлось нижестоящим начальникам, да еще и накануне региональных выборов».

И укреплению их веры в правоту партии и правительства это обстоятельство отнюдь не способствовало, считает газета.

РБК: ответственность за экстремистские репосты снизили

Президент России подписал документ, предусматривающий частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ, в которой речь идет о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. С 2012-го по 2017 год по этой статье в России осуждено более полуторы тысяч человек.

В соответствии с поправками за разжигание расовой, национальной, религиозной и прочей вражды через интернет и СМИ в первый раз будет предусмотрено только административное наказание.

В этом случае физическим лицам будет грозить административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам - штраф от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

Но если подобное деяние будет совершено повторно в течение года, то человек может быть привлечен к уголовной ответственности.

С предложением смягчить наказание за экстремистские репосты Путин выступил еще 3 октября. Инициатива была поддержана правительством, а затем одобрена обеими палатами Федерального собрания, пишет РБК.

В связи с президентским предложением глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил о необходимости начать пересмотр приговоров по этой статье. 25 декабря, например, Мосгорсуд уже отменил приговор Зеленоградского районного суда от 2016 года в отношении Евгении Корте. Последняя в социальной сети совершила репост изображения с националистом Максимом Марцинкевичем, известным как Тесак.

«Известия»: война дронов на подходе?

В Москве, по данным газеты «Известия», формируют комплексы беспилотников для борьбы со злоумышленниками, которые используют дроны и коптеры. Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников рассказал газете, что первые аппараты уже поступили в распоряжение полиции, а к весне будут сформированы полноценные комплексы.

Полицейские дроны будут применяться для высотного наблюдения, патрулирования местности и осмотра мест происшествий. Кроме того, на них установят специальное оборудование, с помощью которого можно будет нейтрализовать беспилотник, который ведет нелегальную съемку или доставляет запрещенный груз.

Черников прокомментировал газете, что всплеска преступлений, совершенных с использованием беспилотников пока нет, но технологии развиваются. «Совершенно очевидно, что эти аппараты должны использоваться только с разрешения - особенно в центре города или в местах массового скопления людей. Мы предвосхищаем ситуацию, работаем на опережение и понимаем, что у полиции должны быть такие технические средства», - цитирует газета Черникова.

Он также добавил, что несколько аппаратов уже поступили в распоряжение полиции, полноценные комплексы будут собраны в следующем году. Они будут базироваться в двух автомобилях, рассчитанных на передвижение по плохим дорогам.

Этого достаточно для нейтрализации любого беспилотника, которым управляют дистанционно или который использует GPS для определения своего местоположения, считает разработчик дронов и роботизированных систем, генеральный директор компании M-Industries Михаил Липатов.

Эксперт также добавил, что пока существующие в столице системы находятся в тестовом режиме. Небо над Москвой внутри МКАД закрыто для полетов - в том числе и беспилотной авиации, даже если речь идет о «бытовых» коптерах. Исключение делается для экстренных служб. За пределами кольцевой автодороги запускать дроны можно, но только с разрешения департамента региональной безопасности Москвы.

РБК: успеть за пять минут

В последние пять минут перед наступлением нового года стоимость покупок, которые россияне оплачивают своими банковскими картами, резко возрастает, рассказывает РБК. В последние пять минут 2017 года сумма среднего чека, как показало исследование Сбербанка и «Платформы ОФД», подскочила по сравнению со средним показателем 31 декабря вдвое - с 700-750 руб. до 1350-1400 руб.

«Скорее всего, похожую динамику изменений следует ожидать и в этом году», - говорится в сообщении Сбербанка, на данные которого ссылается РБК.

Эксперты отмечают, что многие россияне в последние минуты перед боем курантов особенно «верят в волшебство», а потому чаще обычного покупают лотерейные билеты. Расходы на их приобретение попали в топ-5 наиболее частых покупок, в среднем россияне тратят на лотереи по 760-780 руб. за один раз.

Кроме того, с 23:55 до полуночи россияне активно платят картами за развлечения: билеты на каток (средний чек 800-820 руб.), коктейли (270-300 руб.) и развлекательные программы в клубах (1500-1600 руб.).

При этом наибольшую активность проявляют москвичи (в последние пять минут 2017 года по картам в столице было потрачено 0,03% всего объема трат за 31 декабря, а общий объем платежей непосредственно перед боем курантов составил около 2 млн руб.), а также жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, которым удалось даже обойти москвичей.

В то же время сразу в 57 регионах России в последние пять минут 2017 года не было зафиксировано практически никаких транзакций. «И это вполне объяснимо - большинство россиян предпочитают не отвлекаться от новогоднего праздника и семьи», - пишет РБК.

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Обзор подготовила Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си