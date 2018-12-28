Вид на Кремль. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В обзоре российских СМИ за 28 декабря:

«Ведомости»: А что, так было можно?

Многие центральные СМИ в последних номерах уходящего года подводят его итоги. По мнению газеты «Ведомости», 2018 год начался фактически в марте, когда президентские выборы завершили большой избирательный цикл. Однако спокойствия и удовлетворения они не принесли, констатирует издание в редакционном комментарии: оставшиеся девять месяцев прошли во многом под знаком разочарования, раздражения и страха.

«Власть быстро растратила капитал доверия, перейдя от предвыборных пряников к поствыборным кнутам. В ответ общество, еще не вполне ощутив, но уже представив себе последствия, затаило обиду на несправедливое с собой обхождение - и, похоже, надолго», - считает газета.

Тем более, что ждать новых праздников от жизни после чемпионата мира по футболу не приходится - куда реальнее угроза если не войны, то тотального ожесточения и укрепления стен осажденной крепости, не исключает газета, ведь разгребать последствия политики нарочитой агрессивности и показной демонстрации силы придется еще не один год.

В другом материале на эту же тему газета «Ведомости» констатирует, что россияне разлюбили власть и объясняет почему. 2018 год пишет газета, стал переломным в общественных настроениях и перелом, по мнению издания, произошел настолько резкий, что можно говорить о новой политической реальности.