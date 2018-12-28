Миксер: действия противников договора о миграции выглядели скоординированными

«Отсюда кажется, что это было специфически эстонской проблемой — все равно, касается ли речь коммуникации или подхода к миграционному вопросу в целом. На самом деле, если взглянуть за границы, то в Бельгии распалась правящая коалиция, а премьер-министр подал в отставку, глава МИД Словакии подал заявление об отставке, которое он, правда, позже забрал по просьбе премьер-министра, крупные политические волнения прошли до Берлина — я думаю, что здесь мог сработать определенный эффект домино, но в то же время и определенная скоординированность этих ответных акций», - сказал Миксер, подводя итоги года в интервью BNS.

По словам министра, ЕС за прошедшее с начала миграционного кризиса в 2015 году время достаточно успешно восстановил контроль над миграцией, но несмотря на это с самой кульминации кризиса эта тема остается крайне деликатной.

«В то же время этот процесс, касающийся поиска устойчивого решения кризиса на глобальном уровне, который начался с принятой осенью 2016 года Нью-Йоркской декларации и теперь продолжился одобрением глобального рамочного договора о беженцах и договора о миграции (19 декабря на Генеральной ассамблее ООН — BNS) — поскольку он касается столь деликатной темы, им очень легко пугать людей. На самом деле этот процесс направлен именно на консолидирование достигнутого успеха и поиск устойчивого решения, а не стимулирование дополнительных миграционных потоков», - сказал Миксер.

«Но те силы, которые пытаются заявить, что миграция — это нечто столько ужасное, что о ней нельзя даже говорить, нашли кость, которые они могут грызть и от которой могут ожидать быстрой внутриполитической выгоды», - сказал он.

«Обязательно стоит вновь подчеркнуть — хотя это могло бы быть само собой разумеющимся — что в Эстонии нет ни одной партии, которая хотела бы массово увеличить иммиграцию, открыть границы Эстонии для всех, кто когда-либо мог пожелать сюда приехать — нет таких политических или неполитических заинтересованных групп», - заявил социал-демократ Миксер.

«Усилия всех правительств Эстонии, которые занимали эту должность в последние годы, были направлены на то, чтобы защитить границы Эстонии, чтобы и на международном уровне — в ЕС, ООН, других международных организациях — ответственным образом поддерживать политическое единодушие, вести посвященное этим темам сотрудничество, которое бы позволяло именно сдерживать миграцию, защищать границы, бороться с нелегальной иммиграцией, сдерживать и ограничивать и легальные миграционные потоки. На самом деле нет по-настоящему глубокого разногласия по вопросу о том, должны ли в Эстонию массово прибывать иммигранты», - сказал Миксер.

«Нет оснований для намеков и инсинуаций, будто кто-то хочет распахнуть ворота Эстонии и из-за каких-либо смутных соображений или в рамках некого глобального заговора массово ввозить сюда мигрантов. Это чистой воды запугивание», - сказал министр.

Миксер отметил в этом же интервью, что демократические страны еще не научились действовать в мире постправды и что в каждом обществе есть темы, с помощью которых можно разжечь конфликт. Так и в Эстонии, обладающей определенным иммунитетом к воздействию со стороны России, существуют вопросы, позволяющие усилить противостояние в обществе.

«Мы не можем больше рассчитывать на то, что попытки извне создать напряжение в нашем обществе ограничатся только вопросами языка и гражданства. Безусловно, существует множество других тем, по которым — от защиты так называемой традиционной семьи до миграционных вопросов — можно и в обществе Эстонии очень быстро и не обязательно опираясь на факты разжечь конфликт», - сказал министр, отметив все же, что в дискуссии на миграционные темы были попытки повлиять на ситуацию извне.