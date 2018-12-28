Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1954-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Знаковым строением 1954 года назван маяк на острове Осмуссаар, волость Ляэне-Нигула, Ляэнемаа. Проект: начало 1950-ых годов. Строительство: 1953-1954.
Старый маяк на острове Осмуссаар был построен в 1850 из плитняка и уничтожен в ходе боев во время II мировой войны. Новый маяк стал одним из самых заметных в сталинский период. Сооружение эффектно отражает противоречивость эпохи, прогрессивная инфраструктура и свойственное сталинизму ретроспективное отношение к архитектуре – стройный бетонный цилиндр контрастирует с тяжеловатым, с карнизами и порталом, подножием. Маяк окрашен в черно-белую полоску, именно так, как был окрашен его предшественник. Как и большинство подобных объектов той эпохи, маяк стал доступен для широкой публики и появился на туристических картах только после восстановления независимости.