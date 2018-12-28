Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1954-й

Старый маяк на острове Осмуссаар был построен в 1850 из плитняка и уничтожен в ходе боев во время II мировой войны. Новый маяк стал одним из самых заметных в сталинский период. Сооружение эффектно отражает противоречивость эпохи, прогрессивная инфраструктура и свойственное сталинизму ретроспективное отношение к архитектуре – стройный бетонный цилиндр контрастирует с тяжеловатым, с карнизами и порталом, подножием. Маяк окрашен в черно-белую полоску, именно так, как был окрашен его предшественник. Как и большинство подобных объектов той эпохи, маяк стал доступен для широкой публики и появился на туристических картах только после восстановления независимости.