Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1955-й

Здание, построенное с целью решения вопроса нехватки помещений для располагавшейся с 1924 года на мызе Поркуни школы для глухонемых детей, стало для молодого архитектора первым реально построенным объектом. Размещенное в историческом ансамбле мызы здание хоть в какой-то мере и следовало обязательному сталинскому архитектурному канону, но после постройки все же больше напоминало размещенное в живописном ландшафте здание мызы. В более поздние годы бывало и так, что на фотографиях именно здание школы указывали как мызу. Высокие вальмовые крыши, а также фасад с ризалитами и эркерами свидетельствуют скорее о влиянии местной мызной архитектуры, чем сталинского неоклассицизма.