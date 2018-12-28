«Я потерялся, помогите!»: рейтинг самых популярных вызовов медиков, спасателей и полиции в Рождество

Топ-3 вызовов медиков

Температура (257) — в основном дети, у которых большая температура. Чаще маленькие дети. Проблемы с кровяным давлением (216) — в основном пожилые люди, боли в груди, высокое давление и голова кружится. Живот (207) — боли в животе, тошнота, запор. Чаще у пожилых людей проблемы с мочеиспусканием.

Топ-3 вызовов спасателей

Пожар в здании (38) — обычные пожары зданий или тревоги дымового датчика, которые услышали прохожие. Оказание помощи (33) — помощь скорой помощи в транспортировке пациента или открытии дверей. ДТП (22) — столкновения с косулями, вылет в кювет и столкновения нескольких автомобилей.

Топ-3 вызовов полиции

Пьяный человек (147) — пьяные люди во дворе, из-за которых волнуются, поскольку на улице холодно, или которые могут быть опасны для себя и окружающих. Насилие в близких отношениях (126) — в основном близкие люди, которые начинают драться. Соседи, которые сообщают о насилии в соседней квартире. Сообщение для полиции (99) — сообщают об агрессивных людях; люди звонят сами и говорят, что потерялись и просят помощи.

Руководитель по коммуникациям Центра тревоги Сигрид Кару сказала, что на этот раз рождественские праздники прошли спокойно. «Можно сказать, что спокойнее, чем обычные выходные», - отметила она.

Всего поступило 7890 вызовов, в среднем за сутки количество вызовов было 2630. В сравнении с обычными звонками с понедельника по среду в среднем их количество достигает 2415, что говорит о том, что во время праздников на девять процентов звонков было больше, чем в обычные дни.

«Как и в прошлом году, в рождественский период упало количество звонков на номер экстренной помощи. В сравнении с прошлым годом, в этом году на девять процентов (806 звонков) меньше», - говорит Кару. Но больше обычного звонков, которые были перенаправлены на номер 1220 (консультационный телефон семейного врача).