Один из лучших футболистов в истории Эстонии возглавил таллиннский "Калев"

Дмитриев по окончании сезона 2018, в котором он выступал за таллиннскую "Флору", завершил спортивную карьеру. Опытнейший полузащитник, игравший в клубах Эстонии, Норвегии, России и Белоруссии, решил перейти на тренерскую работу.

"Йоэль Линдпере позвонил мне и предложил такую возможность. Хотел и по окончании карьеры игрока остаться в футболе, поэтому не смог отказаться. Задача - остаться в Премиум-лиге. Команда у нас молодая, работы много." - сказал Дмитриев официальному сайту клуба.

Спортивный директор "бело-синих", Йоэль Линдпере заявил, что кандидатура Дмитриева была самой рискованной из рассмотренных руководством клуба: "Я очень счастлив, что такой игрок будет главным тренером "Калева". Конечно, это самая рисованная кандидатура, но мы уверены, что это, в тоже время, и самый лучший выбор. Готовы всегда и во всем поддерживать Александра."