Разорвало в клочья: смотрите, к чему приводит неосторожное обращение с фейерверком

Страшно подумать, что было бы, если бы вместо свиной ноги была человеческая рука.

В связи с приближающимися новогодними празднествами Департамент технического надзора, Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны напоминают, что при использовании пиротехники нужно следовать инструкции конкретного изделия и соблюдать правила безопасности.

Неправильное использование пиротехники может иметь серьезные последствия, например, пожары, травмы и тому подобное, а также материальный ущерб. Важно рассказать детям о связанных с пиротехникой рисках и подавать им пример в безопасном пользовании ей.

Перед применением пиротехники нужно тщательно прочесть инструкцию и выбрать подходящие время и место для использования пиротехники. Департаменты советуют соблюдать ночной покой, учитывать погодные условия и выбрать безопасное расстояние от людей, зданий и транспортных средств, помнить, что внезапные эффекты от пиротехники могут напугать людей и животных. «Перед применением проверьте, нет ли у изделия механических повреждений. Покупатель имеет право вернуть продавцу товар с дефектом», - напоминают департаменты.

Нельзя пользоваться пиротехникой в нетрезвом состоянии, ее нельзя бросать в огонь, в направлении человека или животного. «При запуске фейерверка нельзя держать изделие в руке или наклоняться над ним. Если пиротехническое изделие не загорелось, подождите не менее 10-15 минут, прежде чем его подобрать. Нельзя оставлять такие изделия на месте или выбрасывать их в мусорный контейнер, вместо этого их нужно вернуть продавцу. Нужно отменить или прервать запуск пиротехники, если из-за сильного ветра или иных обстоятельствах он представляет непосредственную опасность для человека, окружающей среды или материального имущества», - отмечают ведомства.