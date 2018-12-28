Пт, 28.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина
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  • Нападение на помощника полицейского привело к возбуждению уголовного дела

Нападение на помощника полицейского привело к возбуждению уголовного дела

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Помощник полицейского.

ФОТО: Elmo Riig

В четверг, 27 декабря, в Пярну 29-летний мужчина напал на помощника полицейского, сообщает пресс-служба Ляэнеской префектуры.

Инцидент имел место на одной из пассажирских платформ на автобусном вокзале на улице Пикк. 29-летний мужчина ударил следившего за соблюдением общественного порядка и находившегося в составе полицейского патруля 24-летнего помощника полицейского. В качестве подозреваемого полиция задержала 29-летнего мужчину.

По сообщению Ляэнеской префектуры, против нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей наказание за насилие в отношении представителя власти или другого лица, охраняющего общественный порядок.

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