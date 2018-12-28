Нападение на помощника полицейского привело к возбуждению уголовного дела

Инцидент имел место на одной из пассажирских платформ на автобусном вокзале на улице Пикк. 29-летний мужчина ударил следившего за соблюдением общественного порядка и находившегося в составе полицейского патруля 24-летнего помощника полицейского. В качестве подозреваемого полиция задержала 29-летнего мужчину.