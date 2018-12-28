Банк Эстонии: в ноябре жилищные кредиты брали чаще, чем год назад

Об этом BNS сообщила в пятницу экономист Банка Эстонии Мари Тамм, отметив, что увеличился также объем взятых предприятиями кредитов, правда, в основном за счет отдельных крупных сделок займа предприятиями сектора энергетики.

Спрос на кредиты в ноябре этого года оставался на высоком уровне и в течение месяца новых кредитов на жилье было взято на сумму в 116 млн евро. По этой причине годовой рост портфеля жилищных кредитов несколько ускорился и достиг 7 процентов, отметила Тамм.

Как и в предыдущие периоды, частные лица активно заключали новые договоры лизинга автомобилей, остаток договоров лизинга за год вырос более чем на 20%. Годовой рост объемов прочих потребительских кредитов домохозяйств в ноябре замедлился до 4 процентов.

Предприятия нефинансового сектора брали новые банковские займы и оформляли лизинг в этом году чаще, чем в предыдущем. По словам Тамм, частично кредиты брали для рефинансирования предыдущих займов. В ноябре выросли объемы кредитов ряда предприятий сектора энергетики, оформивших крупные договоры займа. Спрос на кредиты в прочих секторах экономики в ноябре остался на уровне предыдущих месяцев. В целом остаток по кредитам и договорам предприятий по лизингу в ноябре, в сравнении с тем же периодом прошлого года, вырос на 5,2%.

Средняя процентная маржа жилищных кредитов, которая выросла в первой половине года, за последние месяцы не увеличилась. В ноябре она составила 2,5%, что было все же выше среднего показателя предыдущего года. По сравнению с прошлым годом выросла также средняя процентная маржа новых долгосрочных кредитов предприятий, которая в ноябре составила 2,6%.

Вклады и сбережения предприятий и частных лиц в банках в Эстонии продолжили быстрый рост и в сравнении с прошлогодними показателями выросли почти на 10%. Таким образом, сбережения росли быстрее кредитов и договоров лизинга, финансовые буфера предприятий и частных лиц увеличились.