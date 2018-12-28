Таллинн: тендер на проектирование Rail Balticа противоречит планировке Харьюского уезда

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, объявленный фирмой Rail Baltic на проектирование железной дороги тендер и исходное задание не считаются с необходимостью строительства объездной дороги в южной части Таллинна в одном коридоре с трассой Rail Balticа, что противоречит планировке Харьюского уезда 2030+.

Южный железнодорожный объезд проходил бы через волости Раэ и Кийли в одном коридоре с Rail Balticа к югу от озера Юлемисте, также там можно было бы сделать несколько остановок для местных жителей в жилых и промышленных зонах, например, в Тянассильма, Луйге и Ассаку.

«Дело в том, удастся ли благодаря Rail Balticа вывозить грузы из Таллинна прямо в Мууга и Палдиски или нет», - пояснил Новиков, отметив, что в дальнейшем они должны пересечь большую часть города и для города это значит, появится ли возможность использовать зоны в Копли и Юлемисте для каких-либо других функций.

По его словам, для города было бы целесообразно спланировать в Юлемисте, например, бизнес-городок, и не располагать здесь в будущем товарные вагоны вперемежку с пассажирскими вагонами Rail Baltica. То же касается и Копли.