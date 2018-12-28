В представительство Mercedes заявился баран

«Он выжил. Его ждет счастливая жизнь», - сказал занимающийся мелким овцеводством Райн. Помогавший поймать барашка мужчина привел его дожидаться хозяина в авторемонтную мастерскую, где парнокопытное спокойно уселось на кожаный диван и жевало хлебные ломтики.

По словам Райна, в августе из отары пропало несколько животных. «Волки весьма осмелели. Там (в Велтси. - Прим. ред.) волки жили, в принципе, рядом с овцами неподалеку от больших домов, но охотникам не разрешали их отстреливать», - добавил он.