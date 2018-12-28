Пт, 28.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

В представительство Mercedes заявился баран

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Мы бедные овечки, никто нас не пасет!

ФОТО: Vladislav Musakko

В раквереском представительстве Silberauto в пятницу около полудня поймали барашка, который в августе вместе с минимум одним своим сотоварищем сбежал из отары в Велтси, испугавшись волка, и до сих пор скитался по окрестностям, пишет Virumaa Teataja.

«Он выжил. Его ждет счастливая жизнь», - сказал занимающийся мелким овцеводством Райн. Помогавший поймать барашка мужчина привел его дожидаться хозяина в авторемонтную мастерскую, где парнокопытное спокойно уселось на кожаный диван и жевало хлебные ломтики.

По словам Райна, в августе из отары пропало несколько животных. «Волки весьма осмелели. Там (в Велтси. - Прим. ред.) волки жили, в принципе, рядом с овцами неподалеку от больших домов, но охотникам не разрешали их отстреливать», - добавил он.

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