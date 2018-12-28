Не везите фейерверки из России. Их не пропустят!

В редакцию портала Rus.Postimees обратился читатель по имени Игорь и рассказал историю, которая его возмутила и удивила: «Родители днем проходили российско-эстонскую границу. Везли из России фейерверки в количестве двух штук. Наши эстонские таможенники их конфисковали. Чеки на фейерверки были. Акта о конфискации составлено не было. На каком основании таможня конфисковывает товар, не объяснив причин конфискации?»

Руководитель пресс-службы Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс объяснил случившееся просто: «Пиротехнические изделия запрещено ввозить из-за пределов Европейского экономического пространства без разрешения Департамента технического надзора». Россия, насколько это известно, в данное пространство не входит, а потому произведенную там пиротехнику, даже самую простую, провести через границу не получится.

На то же указали спасатели, предложив еще раз ознакомиться с инструкцией, которую нужно знать при приобретении петард и фейерверков.

Департамент технического надзора, Департамент полиции и погранохраны и Спасательный департамент обращают внимание на то, что для обеспечения безопасности и соответствия изделий требованиям продавать пиротехническую продукцию может только предприятие, имеющее соответственное разрешение на деятельность. Пиротехнику нельзя покупать на рынке, у частных лиц в социальных сетях и у людей на улице. Использование пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям, может причинить серьезные повреждения и имущественный ущерб.

Чтобы купленная пиротехника при использовании была безопасной, введены требования как для занимающихся ее продажей предприятий и торговых точек, так и для самих изделий.

Требования к пиротехническим изделиям и торговле:

у пиротехнического изделия должна быть отметка соответствия, то есть отметка СЕ;

у пиротехнического изделия должна иметься инструкция на эстонском языке;

при необходимости продавец должен объяснить покупателю условия использования пиротехнического изделия;

продукция F1-категории (например, бенгальские свечи, вулканы для тортов, хлопушки) может продаваться детям не моложе 12 лет, учитывая отмеченное на упаковке ограничение по возрасту;

продукция F2-F3-категорий (например, маленькие батареи фейерверков, крупные и мощные батареи фейерверков) может продаваться лицам не моложе 18 лет;

если возраст покупателя вызывает у продавца подозрение, он должен попросить предъявить удостоверение личности.

Запрещено:

продавать пиротехнические изделия категорий F2 и F3 в пунктах самообслуживания;

бесплатно раздавать пиротехнику в рамках потребительских конкурсов или игр;

продавать пиротехнические изделия на общественных мероприятиях и в условиях уличной или рыночной торговли;

передавать в использование дефектные и просроченные пиротехнические изделия;

отправлять пиротехнические изделия почтовыми посылками.

При покупке пиротехнических изделий:

не покупайте пиротехнику на рынках, у частных лиц и предприятий, у которых нет соответствующего разрешения на деятельность, а также в социальных сетях и у людей на улице;

просите инструкцию на эстонском языке и читайте ее до приобретения данного изделия;

следите за безопасными условиями хранения и возрастными ограничениями;

помните, что пиротехническое изделие не должно быть тяжелее 20 килограммов (нетто-масса).