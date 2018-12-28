Не везите фейерверки из России. Их не пропустят!

Совсем скоро начнутся новогодние застолья, апогеем которых станут красочные фейерверки и салюты, организованные не только официальными властями, но и самими отдыхающими. Взрывать, назовем ее так, бытовую пиротехнику в новогоднюю ночь разрешено. Именно поэтому петарды, фейерверки и прочую грохочущую и разлетающуюся на миллионы ярких огоньков радость сейчас закупают и привозят в промышленных объемах. Однако есть и ограничения.
В редакцию портала Rus.Postimees обратился читатель по имени Игорь и рассказал историю, которая его возмутила и удивила: «Родители днем проходили российско-эстонскую границу. Везли из России фейерверки в количестве двух штук. Наши эстонские таможенники их конфисковали. Чеки на фейерверки были. Акта о конфискации составлено не было. На каком основании таможня конфисковывает товар, не объяснив причин конфискации?»
Руководитель пресс-службы Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс объяснил случившееся просто: «Пиротехнические изделия запрещено ввозить из-за пределов Европейского экономического пространства без разрешения Департамента технического надзора». Россия, насколько это известно, в данное пространство не входит, а потому произведенную там пиротехнику, даже самую простую, провести через границу не получится.
На то же указали спасатели, предложив еще раз ознакомиться с инструкцией, которую нужно знать при приобретении петард и фейерверков.
Департамент технического надзора, Департамент полиции и погранохраны и Спасательный департамент обращают внимание на то, что для обеспечения безопасности и соответствия изделий требованиям продавать пиротехническую продукцию может только предприятие, имеющее соответственное разрешение на деятельность. Пиротехнику нельзя покупать на рынке, у частных лиц в социальных сетях и у людей на улице. Использование пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям, может причинить серьезные повреждения и имущественный ущерб.
Чтобы купленная пиротехника при использовании была безопасной, введены требования как для занимающихся ее продажей предприятий и торговых точек, так и для самих изделий.
Требования к пиротехническим изделиям и торговле:
- у пиротехнического изделия должна быть отметка соответствия, то есть отметка СЕ;
- у пиротехнического изделия должна иметься инструкция на эстонском языке;
- при необходимости продавец должен объяснить покупателю условия использования пиротехнического изделия;
- продукция F1-категории (например, бенгальские свечи, вулканы для тортов, хлопушки) может продаваться детям не моложе 12 лет, учитывая отмеченное на упаковке ограничение по возрасту;
- продукция F2-F3-категорий (например, маленькие батареи фейерверков, крупные и мощные батареи фейерверков) может продаваться лицам не моложе 18 лет;
- если возраст покупателя вызывает у продавца подозрение, он должен попросить предъявить удостоверение личности.
Запрещено:
- продавать пиротехнические изделия категорий F2 и F3 в пунктах самообслуживания;
- бесплатно раздавать пиротехнику в рамках потребительских конкурсов или игр;
- продавать пиротехнические изделия на общественных мероприятиях и в условиях уличной или рыночной торговли;
- передавать в использование дефектные и просроченные пиротехнические изделия;
- отправлять пиротехнические изделия почтовыми посылками.
При покупке пиротехнических изделий:
- не покупайте пиротехнику на рынках, у частных лиц и предприятий, у которых нет соответствующего разрешения на деятельность, а также в социальных сетях и у людей на улице;
- просите инструкцию на эстонском языке и читайте ее до приобретения данного изделия;
- следите за безопасными условиями хранения и возрастными ограничениями;
- помните, что пиротехническое изделие не должно быть тяжелее 20 килограммов (нетто-масса).
Если у вас возникли подозрения в отношении безопасности товара или продавца, сообщите об этом Департаменту технического надзора. Если вы заметили продавца, который продает пиротехнические изделия на рынке, на улице или на парковке торгового центра, сразу же сообщите об этом по номеру 112.