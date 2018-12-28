Олег Гросс: украинские работники могли бы спасти экономику Эстонии

Еще в конце прошлого года торговцы жаловались, что из-за роста акцизов иссякнет оборот, но для Grossi этот год выдался успешным: предприятие приобрело в Нарве недвижимость — пять новых объектов, начало строительство нового центрального склада, которое должно быть завершено в 2019 году, оборот в сравнении с прошлым годом вырос на 15 процентов, а также выросло число работников до 1700. «Наш оборот вырос с открытием новых магазинов в Северной Эстонии. Вблизи границы, например, в Валга или Пярну мы не расширялись, поскольку там безумный ущерб из-за акцизов», - сказал Гросс.

Рост цен на алкоголь не остановится, по его словам, и в следующем году, поскольку новые ограничения на рекламу требуют от магазинов отделить полки с алкоголем перегородкой. За строительные работы в итоге заплатит потребитель. «Повышение акциза на алкоголь, несомненно, было безрассудной оплошностью, которая дорого стоила народу. Если посмотреть на количество погибших на дорогах, станет понятно, что люди не пьют меньше. Пьют еще больше», - сказал Гросс.

Для рынка розничной торговли в этом году большим изменением стало приход круглосуточных магазинов Prisma, но, по оценке Гросса, это не принесло пользу сети. По его словам, в своих магазинах круглосуточную работу он вводить не будет. «Число людей, которые ночью ходят в магазин, очень маленькое и также неправильно заставлять сотрудников работать ночью. Кто вообще захочет работать? Люди хотят спать», - сказал Гросс.

Во время, когда многие предприниматели жалуются на нехватку рабочей силы, Гросс смог расширить штат сотрудников, но, по его словам, это не было легко. Гросс отмечает, что для работы в конторе легко найти человека, а специалистов и квалифицированных рабочих на производственную линию — нет. На данный момент на предприятии работает 30 граждан Украины, у 25 из которых высшее образование и, по словам Гросса, именно на иностранную рабочую силу стоит обратить внимание. «Я не говорю о беженцах, а о рабочей силе. Их не надо путать. Украинские работники приезжают к нам из того же культурного пространства и в их случае нет никаких опасений, что доля неэстонской общины в Эстонии станет слишком большой. У украинцев сегодня совсем иные настроения, чем у русских», - сказал он.

По словам Гросса, украинцы готовы работать и учить язык. «Уже на второй-третий день говорят "tere hommikus"t и "head õhtut". У нас сегодня есть возможность платить образованным украинцам, которые помогут государству повысить ВВП», - говорит он. Чтобы поощрить прием на работу, по словам Гросса, в законодательство следует внести поправки, чтобы украинский работник мог приезжать в Эстонию на условиях свободного рынка, где ему должны платить не среднюю зарплату в Эстонии, а среднюю зарплату в отрасли. «Они не стонут и не хнычат, а работают, чтобы помочь живущей на родине семье. Наше население стареет и это могло бы быть выходом для экономики. Посмотрите на Германию — если оттуда забрать всех турков, все магазины будут закрыты и улицы не подметены. Мы турков, конечно, не хотим, но препятствовать найму на работу образованных украинских работников — просто вредно», - сказал Гросс.

Посмотрите на Германию — если оттуда забрать всех турков, все магазины будут закрыты и улицы не подметены.

Он также отметил, что сейчас украинские работники хотят приехать в Эстонию, поскольку у нас хорошо обстоят дела с экономикой, но если на Украине смягчится нехватка рабочей силы и зарплаты вырастут, у нас станет меньше иностранной рабочей силы. «Случится то, что видим в Европе. Мусульман мы не хотим сюда, поскольку они приезжают из абсолютно другого культурного пространства, - сказал Гросс. - Мы можем красиво говорить, что давайте не будем брать украинских работников, а будет платить нашим людям более большие зарплаты, но в реальности предприятия платят столько, сколько могут. Эстонские предприятия не купаются в деньгах».