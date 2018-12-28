Входивший в число самых высокооплачиваемых игроков в мире нападающий стал банкротом

По словам 33-летнего футболиста, он не получает зарплату на протяжении нескольких последних месяцев, а сейчас на его счету находится всего 663 евро. Гьян в настоящий момент не способен обеспечивать семью, с которой не виделся с августа.

Ранее форвард выступал «Аль-Айн» и «Шанхай СИПГ» и в этот период своей карьеры входил в число самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Тогда его оклад варьировался между 11 и 13 миллионами евро.