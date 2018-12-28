У президента Финляндии состоялся часовой разговор с Путиным

Согласно канцелярии президента Финляндии, помимо двусторонних отношений на повестке были также актуальные вопросы касательно Арктического совета и совета Европы, ситуация в Азовском море, а также ядерное вооружение.

Под ситуацией на Азовском море подразумевается конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе. В конце ноября Россия задержала три украинских судна и их экипаж.

Россия обвиняет Украину в намеренной провокации и в незаконном вторжении в российскую акваторию. Украина, в свою очередь, напомнила, что, согласно международным законам, в Керченском проливе можно передвигаться свободно, а Крым является украинской территорией.

В конце разговора президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом.