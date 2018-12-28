Пт, 28.12.2018
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У президента Финляндии состоялся часовой разговор с Путиным

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Владимир Путин и Саули Нийнистё.

ФОТО: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Президент Финляндии Саули Нийнистё и глава РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, продлившийся порядка часа, передает Yle.

Согласно канцелярии президента Финляндии, помимо двусторонних отношений на повестке были также актуальные вопросы касательно Арктического совета и совета Европы, ситуация в Азовском море, а также ядерное вооружение.

Под ситуацией на Азовском море подразумевается конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе. В конце ноября Россия задержала три украинских судна и их экипаж.

Россия обвиняет Украину в намеренной провокации и в незаконном вторжении в российскую акваторию. Украина, в свою очередь, напомнила, что, согласно международным законам, в Керченском проливе можно передвигаться свободно, а Крым является украинской территорией.

В конце разговора президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Разговор прошел по инициативе финской стороны.

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