Таллинн завершит юбилейный год грандиозным концертом и фейерверком

«Прийти на площадь Вабадузе стоит уже в 21:30, когда прозвучат приветственные слова, сразу после которых начнется двухчасовой новогодний концерт «Вперед на все сто, Таллинн!». На концерте выступят такие любимцы публики как Уудо Сепп, Майан, группа Shanon, ансамбль 2 Quick Start, рэпер Генка и Пауль Оя», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Незадолго до наступления Нового года на большом экране можно будет посмотреть выступление президента Эстонии. Ровно в полночь над площадью Вабадузе можно будет увидеть традиционный фейерверк.

«Окончание юбилейного года является особенным, так как его празднование охватит всю Эстонию. Это празднование является благодарностью эстонского народа самому себе за потрясающий юбилейный год, - сказал руководитель организационной команды ЭP100 Яанус Рохумаа. – Программа каждого города является особенной и у каждого человека есть возможность найти себе исполнителей по душе или посмотреть всеэстонский юбилейный новогодний концерт по Эстонскому телевидению».

Программа «Вперед на все сто, Таллинн!» подготовлена в сотрудничестве управы района Кесклинн, организационной команды ЭР100 и Эстонской национальной радиовещательной корпорации.

Безопасность на площади Вабадузе будут обеспечивать полиция и охранники. На территорию празднования запрещается проносить алкогольные напитки и фейерверки.

В новогоднюю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы совершат дополнительные рейсы. Начиная с часу ночи будут ходить дополнительные автобусы линий 1A, 8, 40, 42, 60, 63, 67, 68 и 18, троллейбусы линий 1 и 3, и трамваи линии 1 и 4. Подробную информацию можно найти здесь.