LG может выпустить сворачивающийся в трубочку смартфон

Такой смартфон оснащается большим гибким дисплеем, который сворачивается в трубочку внутри одного из боковых блоков, пишет ferra.ru. По внешнему виду конструкция напоминает древние свитки. В полностью развернутом виде на такой дисплей можно будет выводить до трех страниц или приложений. Также можно выдвигать экран постепенно, открывая оповещения, колонку с самыми часто используемыми функциями и так далее.