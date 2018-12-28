LG может выпустить сворачивающийся в трубочку смартфон
28 декабря 2018, 14:36
Компания LG Electronics запатентовала смартфон в необычном форм-факторе. Разработка получила название «мобильный терминал с возможностью свертывания».
Такой смартфон оснащается большим гибким дисплеем, который сворачивается в трубочку внутри одного из боковых блоков, пишет ferra.ru. По внешнему виду конструкция напоминает древние свитки. В полностью развернутом виде на такой дисплей можно будет выводить до трех страниц или приложений. Также можно выдвигать экран постепенно, открывая оповещения, колонку с самыми часто используемыми функциями и так далее.
На одном из модулей также расположен небольшой вспомогательный экран. На такой смартфон можно будет установить несколько камер, в том числе для создания трехмерных фотографий.