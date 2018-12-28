Картина дня: ксенофобские высказывания пастора, скандал на церемонии награждения и избежавший тюрьмы водитель

Странный анализ мочи спас человека от тюрьмы

Полиция подозревает, что севшему за руль в состоянии наркотического опьянения человеку удалось перехитрить стражей порядка, сдавая анализ мочи. Читайте далее...

Таллиннский пастор на рождественском богослужении позволил себе ксенофобкие высказывания

В Рождественский сочельник, 24 декабря. праздничное богослужение в Ныммеском приходе Раху шло своим чередом до тех пор, пока помощник пастора Тойво Трейблут не испортил настроение пребывающим в умиротворенном настроении прихожанам рассказами о чужаках с черными бородами и непредсказуемым поведением. Читайте далее...

Олег Гросс: украинские работники могли бы спасти экономику Эстонии

Крупный предприниматель, владелец сети магазинов Grossi Олег Гросс сказал, глядя на предстоящий год, что ключ к успеху эстонской экономики — образованные украинские работники, которые не приезжают с протянутой рукой просить пособия, а помогают уменьшить местную нехватку рабочей силы. Читайте далее...

Скандал на вручении призов лучшим спортсменам: "Не нужны жителям Эстонии наши медали и успехи"

Тренер по фехтованию Хелен Нелис-Каукас жестко отозвалась о вручении наград лучшим спортсменам Эстонии 2018 года. Без призов на этой церемонии осталась как сама тренер, так и ставшая чемпионкой Европы в личной шпаге Катрина Лехис. Читайте далее...

В представительство Mercedes заявился баран

В раквереском представительстве Silberauto в пятницу около полудня поймали барашка, который в августе вместе с минимум одним своим сотоварищем сбежал из отары в Велтси, испугавшись волка, и до сих пор скитался по окрестностям. Читайте далее...

Таллинн: тендер на проектирование Rail Balticа противоречит планировке Харьюского уезда

Предприятие Rail Baltic AS объявило тендер на проектирование железной дороги, который не ставит задачей проектирование в Таллинне разноуровневых перекрестков для поездов, автомобилей и пешеходов. Читайте далее...

Пропавший мужчина найден мертвым: в последние мгновения жизни он пытался спросить дорогу у местных

В середине ноября поступило сообщение о 70-летнем Эрнесте, который покинул свой дом в волости Ярва и не вернулся. В четверг он был найден мертвым. Читайте далее...

При нападении на церковь в Вене ранены пять человек

В результате нападения на католическую церковь в районе Флоридсдорф в Вене в четверг, 27 декабря, получили ранения пять монахов, состояние одного из них расценивается как критическое. Читайте далее...

«Я потерялся, помогите!»: рейтинг самых популярных вызовов медиков, спасателей и полиции в Рождество

На номер вызова экстренной помощи во время рождественских праздников с 24 по 26 декабря всего поступило 7890 звонков. Postimees приводит список самых популярных вызовов. Читайте далее...

Миксер: действия противников договора о миграции выглядели скоординированными