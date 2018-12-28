Эстонская фирма проводит тестирование своих беспилотников в США и Европе

В интервью агентству BNS Кульдар Вяэрси сообщил, что в течение последнего года его предприятие пригласило на работу почти 40 инженеров, а всего количество работников фирмы уже превышает 83 человека.

По словам Вяэрси, предприятие все больше становится международным — в дополнение к коллективу Milrem в летучках по понедельникам участвуют коллеги из Швеции, Франции, Латвии и США.

В самом скором времени Milrem откроет свое дочернее предприятие в шведском городе Эрншёльдсвик в 450 километрах от Стокгольма.

«В этом городе размещен офис концерна BAE Systems, третьего по величине в мире производителя оружия. Мы видим в нет ценную инженерную базу, компетенцию которой сможем использовать и в эстонских проектах. К концу 2019 года мы планируем расширить штат своего шведского отделения до 10 инженеров», - рассказал Вяэрси BNS.

По его словам, работа концерна идет по двум основным направлениям — развитие платформы и систем управления платформой.

«На самом деле автономных систем не существует. Есть системы или транспортные средства, имеющие определенные автономные функции, но их надо четко отличать друг от друга, - пояснил он. - В нашем культурном пространстве мы не считаем возможной работу системы вооружений на основании автономного алгоритма. Будет не самым компетентным подходом включить в одну категорию самоуправляемые транспортны средства и роботов-убийц».

Кульдар Вяэрси пояснил, что само общество должно определить, что для людей опаснее — самоуправляемый автомобиль или «умный» дом. «На сегодня тенденция такова, что оборонная промышленность в мире в целом скорее движется по следам гражданского сектора. Уже давно пионерами разработок новых технологий являются не оборонная промышленность, а такие ресурсы как Google, Tesla, все автопроизводители, у которых накоплен очень крупный капитал», - подчеркнул он.

Milrem тестирует свою продукцию как в США, так и в Великобритании и во Франции.

По словам Вяэрси, важнейшим из проектов стала завершающаяся в Великобритании программа Army Warfighter Experiment, в рамках которой испытания проходят четыре транспортных средства разного типа и одно приложение. Первые же отзывы от британских военных были исключительно позитивными, отметил он.

Три недели назад Milrem на основании договора с заокеанским партнером QinetiQ North America передал морским пехотинцам США две машины, которые в течение двух-трех лет пройдут там тестирование.

«В завершающей фазе переговоры с партнерами в Голландии, Норвегии, Таиланде и во Франции, однако крупные и важные сделки с ними пока в перспективе», - добавил Вяэрси.

Он пояснил, что сейчас предприятие продает клиенту от 2 до 10 машин, они проходят тестирование и оценку в первую очередь с точки зрения пригодности для нужд военных. Вяэрси предположил, что более крупные заказы и программы для Milrem начнутся в 2021-2022 годах, когда завершится период тестирования и станет ясно, сколько машин и в каких объемах используется.

«Наиболее четкие параметры дают США, у которых объем поставок беспилотных вездеходов составляет 5000 машин и более, в Европе речь идет о сотнях машин такого рода, - рассказал Вяэрси. - По данным одного из исследований, рынок беспилотников UGV (Unmanned ground vehicles) в 2016 году составил 2,5 млрд долларов, а к 2022 году он может подняться до 14,6 млрд долларов. Тенденция роста не снижается и ожидается ее семикратный рост».

Вяэрси подчеркнул, что у Milrem в Европе конкурентов ее уровня нет, а в США в первых рядах этих технологий компания General Dynamics Land Systems. «Этот сектор рынка в США опережает европейский по своему развитию на пять лет», - добавил Вяэрси, отметив, что эстонские разработки на рынке в США обошли по уровню качества и технологий американских конкурентов.