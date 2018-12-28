Фото: колесная лебедка прямо в гостиной? Почему бы нет!

В квартирах, расположенных в Старом городе, можно найти немало интересного: старинные балки, настенные росписи, скульптуру, уникальные печи. Вот и в этой квартире на улице Кунинга есть... колесо!
Трехкомнатная двухэтажная квартира с баней находится в доме, первое упоминание о котором датируется 1219 годом! Хотя дом стоит вроде бы на бойком месте, но расположен во внутреннем дворе, поэтому защищен от суеты Старого города.
Своеобразие гостиной придает сохранившаяся деревянная лебедка, которая, по утверждению владельцев, находится в рабочем состоянии. Согласитесь, такая жемчужина - редкость даже для нашего Старого города. Надо полагать, что с ее помощью на чердак, где в Средневековье находились склады, поднимали товары и припасы.
Дом построен в позднеготическом стиле. Часто его называют домом епископа. Полной реновации и дом, и выставленная на продажу квартира подверглись в 2002 году.
Квартира продается со всей мебелью и декором. С подробностями и фотографиями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.