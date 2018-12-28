Пт, 28.12.2018
Меня всегда волнует то, что вырывается за национальные флажки, что пренебрегает ими. Елена Скульская

Фото: колесная лебедка прямо в гостиной? Почему бы нет!

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ФОТО: KV.EE

В квартирах, расположенных в Старом городе, можно найти немало интересного: старинные балки, настенные росписи, скульптуру, уникальные печи. Вот и в этой квартире на улице Кунинга есть... колесо! 

Трехкомнатная двухэтажная квартира с баней находится в доме, первое упоминание о котором датируется 1219 годом! Хотя дом стоит вроде бы на бойком месте, но  расположен во внутреннем дворе, поэтому защищен от суеты Старого города.

ФОТО: KV.EE

Своеобразие гостиной придает сохранившаяся деревянная лебедка, которая, по утверждению владельцев, находится в рабочем состоянии. Согласитесь, такая жемчужина - редкость даже для нашего Старого города. Надо полагать, что с ее помощью на чердак, где в Средневековье находились склады, поднимали товары и припасы.

ФОТО: KV.EE

Дом построен в позднеготическом стиле. Часто его называют домом епископа. Полной реновации и дом, и выставленная на продажу квартира подверглись в 2002 году.

Квартира продается со всей мебелью и декором. С подробностями и фотографиями можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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