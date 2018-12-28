Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание

Британский танцор Аррон Хаф, выступавший на круизном лайнере компании Royal Caribbean, исчез в ночь на Рождество, сообщает The Sun.
Инцидент произошел на корабле The Harmony Of The Seas, совершавшем плавание по Карибским островам. Исходя из материалов, полученных с камер видеонаблюдения, последний раз Хаф был замечен на пятой палубе в четыре часа утра 25 декабря, передает Lenta.ru.
За несколько дней до этого 20-летний артист опубликовал на странице в Twitter загадочный пост. «Красота под водой. Всегда смотрите сквозь поверхность, прежде чем решиться на какие-то вещи», — написал Хаф.
Beneath the water is beauty..— Arron Luke Hough (@Arronhoughxox) 22 декабря 2018 г.
Always look beneath the surface before you decide on things
Сотрудники береговой охраны сразу занялись поисками танцора, однако спустя несколько дней неудачных попыток им пришлось остановить спасательную операцию.