Пт, 28.12.2018
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  • Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание

Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание

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ФОТО: Goran Jakuš / PantherMedia / Goran Jakuš / Scanpix

Британский танцор Аррон Хаф, выступавший на круизном лайнере компании Royal Caribbean, исчез в ночь на Рождество, сообщает The Sun.

Инцидент произошел на корабле The Harmony Of The Seas, совершавшем плавание по Карибским островам. Исходя из материалов, полученных с камер видеонаблюдения, последний раз Хаф был замечен на пятой палубе в четыре часа утра 25 декабря, передает Lenta.ru.

За несколько дней до этого 20-летний артист опубликовал на странице в Twitter загадочный пост. «Красота под водой. Всегда смотрите сквозь поверхность, прежде чем решиться на какие-то вещи», — написал Хаф.

Сотрудники береговой охраны сразу занялись поисками танцора, однако спустя несколько дней неудачных попыток им пришлось остановить спасательную операцию.

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