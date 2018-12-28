Галерея: три елки и интересные детали - праздничный декор яркого дома в Лондоне

Экстраординарному интерьеру нужен не менее яркий декор. Этому дому в Лондоне не подошли бы традиционные рождественские украшения в красно-зеленых тонах, но зато разноцветные шары отлично сочетаются с красочным интерьером. Интересно, что здесь сразу три символа праздника: елки в гостиной и спальне, а также стилизованное дерево еще в одной комнате. Однако праздничный декор не был бы полноценным без небольших деталей: бантики, статуэтки, чехлы на подушки — они создают в доме особенную атмосферу. Здесь такие мелочи украшают камин, полки на кухне, тумбочку в спальне. Настроение — в мелочах, и создатели этого декора точно об этом знают!