Полиция задержала за рулем нетрезвого курьера Omniva

Руководитель по связям с общественностью Omniva Маттиас Кайв сказал, что речь идет о партнере предприятия, у которого был установлен остаточный эффект в 0,03 промилле. По словам Кайва, на замену сразу пришел другой курьер, которые также прошел проверку и отправился доставлять посылки. «Ни одна посылка из-за этого не задержалась и не была не выдана», - заверил Кайв, добавляя, что нулевая толерантность действует в предприятии как для всех сотрудников, так и для партнеров, в связи с чем партнеру было сделано соответствующее предписание.