Полиция задержала за рулем нетрезвого курьера Omniva

В четверг полиция в Ляэне-Вирумаа задержала пять водителей в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и одного водителя фургона Omniva, сообщает Virumaa Teataja.
Руководитель по связям с общественностью Omniva Маттиас Кайв сказал, что речь идет о партнере предприятия, у которого был установлен остаточный эффект в 0,03 промилле. По словам Кайва, на замену сразу пришел другой курьер, которые также прошел проверку и отправился доставлять посылки. «Ни одна посылка из-за этого не задержалась и не была не выдана», - заверил Кайв, добавляя, что нулевая толерантность действует в предприятии как для всех сотрудников, так и для партнеров, в связи с чем партнеру было сделано соответствующее предписание.
В четверг полиция проверяла трезвость водителей по всей Эстонии. В Ида-Вирумаа стражи порядка задержали восьмерых нетрезвых водителей. В двух уездах начато 12 производств о проступке и одно уголовное производство.
По словам представителя Йыхвиского отделения полиции Павла Решкина, не все водители осознают свою ответственность за себя, своих близких и других участников дорожного движения. «Пьяный человек за рулем не может адекватно реагировать на возможные опасности и с большой вероятностью попадет в ДТП», - говорит Решкин.