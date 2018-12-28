Анастасия Коваленко: эстонцы должны видеть в русскоязычной общине не проблему, а возможности

«Мы уже почти 30 лет думаем, как интегрировать русских в эстонское общество, а потом удивляемся, почему ничего из этого не выходит. А может быть, просто нужно перестать видеть в людях, которые говорят по-русски, проблему и постоянно об этом говорить?» – предложила Анастасия Коваленко.

По словам молодого политика, подобное отношение к русскоязычным еще глубже вбивает клин между двумя общинами. Коваленко считает, что вместо того, чтобы посылать раскалывающие общество сигналы, нужно думать о том, как объединить две общины: как разбить стеклянный потолок на рынке труда, как под одной крышей могли бы учиться дети разных национальностей и при этом сохранили бы свой родной язык и культурную идентичность, как решить вопрос неграждан…

«Давно пора отбросить эмоции и подойти к вопросу прагматично. Активная трудовая миграция уже стала естественным процессом. Эстония нуждается в рабочей и интеллектуальной силе, государство думает над тем, как привлечь сюда зарубежных специалистов… А ведь можно создать условия для тех, кто здесь уже и так живет и кто сам хочет сюда приехать! Если эти люди не будут чувствовать себя здесь отверженными или проблемой, если государство примет их как равноправную часть общества, то национальной идентичности Эстонии не будет ничего угрожать», - отметила Коваленко.

«И еще. К сожалению, общество Эстонии стареет, и если демографическая ситуация не изменится к лучшему, то мы рискуем рано или поздно стать страной пенсионеров, которую некому будет содержать. Так что и с этой точки зрения растущая русскоязычная община – это не проблема, а наоборот, один из ключей к решению этой проблемы. Тем более, что разнообразие культур и национальностей только обогащает нашу страну», – подвела итог Анастасия Коваленко.