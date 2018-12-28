В США вор с палкой вынес из банка мешок денег

30-летний Майкл Тейлор ворвался в банк и, угрожая кассиру палкой, забрал деньги, после чего скрылся на красном автомобиле марки Jeep, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Masslive.com. Вскоре машину заметили на шоссе, однако она не остановилась по требованию полиции. Тейлор доехал до леса и убежал в чащу.

К поискам подозреваемого привлекли полицейских из пяти департаментов. Операция продолжалась четыре часа и увенчалась успехом лишь по случайности. Как выяснилось, все это время мужчина сидел на дереве с мешком денег. Его схватили, когда под ним сломалась ветка, и он упал на землю вместе с добычей.