Арбузы.

ФОТО: EERO VABAMÄGI / Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Российские дипломатические дачи в США пустуют уже два года. Американцы ограничили доступ к ним, обвинив Россию в использовании загородных домов для операций разведки. Корреспонденты Би-би-си отправились в Мэриленд, чтобы узнать, как дачная жизнь российских дипломатов выглядела со стороны.

Поместье на берегу Чесапикского залива в штате Мэриленд принадлежит России, но с декабря 2016 года россияне там не появлялись.

Два года назад, 29 декабря, администрация президента США Барака Обамы ввела антироссийские санкции в ответ на кибератаки в ходе президентской кампании в Америке в 2016 году. Москва обвинения отрицала.

Помимо высылки 35 российских дипломатов, США закрыли доступ к двум дипломатическим загородным резиденциям в Мэриленде и в Нью-Йорке. Обе принадлежат России.

Белый дом заявил, что эти дачи россияне использовали для разведывательных целей, не уточняя как именно. В Кремле же сообщили, что за городом сотрудники дипмиссий только отдыхали.