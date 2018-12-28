Владелец Lux Express и Sebe: небольшой кризис был бы полезен для Эстонии
28 декабря 2018, 17:09
Эстонский госсектор нуждается в экономическом спаде, который уменьшит влияние государственных предприятий на местную экономику и сделает государство вновь эффективным, сказал Äripäev владелец Lux Express и Sebe Хуго Осула.
«Большой подъем строительства начинает угасать, но принесет ли это нам кризис? В это я не хотел бы верить», - рассуждает Осула. С другой стороны, он отметил, что спад вернул бы эффективность и заставил бы государство лучше действовать.
«Государство должно заботиться об эффективности, но в хорошие времена эта необходимость пропадает», - отметил Осула.
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