Пт, 28.12.2018
Взгляды людей, считающих себя эстонскими националистами, могут быть диаметрально противоположными. Давид Всевиов

Владелец Lux Express и Sebe: небольшой кризис был бы полезен для Эстонии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Bussiettevõtja Hugo Osula sõnul näitab küsitlus, et enamikule inimestest meeldib Tallinna bussijaama senine asukoht.

ФОТО: Andres Haabu/Äripäev

Эстонский госсектор нуждается в экономическом спаде, который уменьшит влияние государственных предприятий на местную экономику и сделает государство вновь эффективным, сказал Äripäev владелец Lux Express и Sebe Хуго Осула.

«Большой подъем строительства начинает угасать, но принесет ли это нам кризис? В это я не хотел бы верить», - рассуждает Осула. С другой стороны, он отметил, что спад вернул бы эффективность и заставил бы государство лучше действовать.

«Государство должно заботиться об эффективности, но в хорошие времена эта необходимость пропадает», - отметил Осула.

Подробнее читайте на Äripäev.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ