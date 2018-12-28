Число школьных библиотек сокращается в Эстонии 15-й год подряд
28 декабря 2018, 17:27
За последний год в Эстонии стало на 25 школьных библиотек меньше. В целом число школьных библиотек неуклонно снижается на протяжении 15 лет подряд, передает Rus.ERR.
По данным Департамента статистики, в 2017 году в Эстонии работало 329 школьных библиотек. В 2016 их было 354, в 2015 - 362, в 2014 - 363, в 2013 - 368, в 2012 - 372, а в 2002 - 523.
Число читателей школьных библиотек за последний год снизилось со 159 500 до 156 900 человек.