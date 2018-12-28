Скандал на судне Viking Line: официант оскорбил семью иностранцев

Судоходная компания Viking Line публично принесла извинения за расистские высказывания своего официанта.
Судоходная компания Viking Line сообщает, что она шокирована вскрывшимся на судне Mariella случаем расизма, передает Yle.
Один из официантов, работающих в ресторане на борту, сначала заставил семью иностранцев освободить уже выбранные ими места и пройти в конец очереди, после чего усадил их за тот же стол. После этого официант в разговоре с коллегой неподобающе высказался в адрес семейства, назвав их ниггерами. Реплику официанта услышали другие клиенты, в то время как темнокожая семья продолжала свой обед, очевидно, не расслышав оскорблений.
Руководитель информационного отдела Viking Line Йоханна Бойер-Сванстрём заявила, что подобное поведение идет вразрез с ценностями и моралью компании.
"Подобное поведение невозможно оправдать. Мы немедленно подняли этот вопрос внутри коллектива и рассматриваем дальнейшие меры. Мы проводим обучение персонала, делая упор на том, что означает хорошее обслуживание. Подобный вопиющий случай идет вразрез с нашей служебной этикой", - заявила Бойер-Сванстрём.
Она подчеркивает, что на паромах компании путешествуют люди, представляющие десятки разных национальностей. Расизм в отношении клиентов, по ее словам, явление крайне редкое и серьезное. Согласно руководителю информационного отдела, официант, нарушивший нормы поведения, не является постоянным работником компании и в дальнейшем от его услуг намерены отказаться.